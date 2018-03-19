Москва, 19 марта, 2018, 10:25 — ИА Регнум. Москвичи продемонстрировали высочайший уровень доверия главе государства, считает директор Центра политического анализа Павел Данилин. Об этом он 19 марта заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя высокий процент голосов, отданных за Владимира Путина в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

«Это проявление высокого уровня благодарности за всё, что глава государства сделал для столицы, — заявил Данилин. — Для благосостояния москвичей и их высокого уровня жизни. Я думаю, что частично сыграла свою роль и позитивная оценка тех перемен, которые происходят в Москве благодаря деятельности московских властей. Кроме того, сказалось и то, что Москва — один из самых перспективных городов по экономическому потенциалу».

Еще одна причина, которую назвал эксперт, — политические перемены, которые произошли в Москве с 2012 года.

«Тогда москвичи выходили на Болотную и на Сахарова не против власти, а за честные выборы, — сказал Данилин. — А честные выборы теперь дали, и те москвичи, которые прежде выходили на Болотную, теперь проголосовали за Владимира Путина».

Напомним, что, по предварительным итогам выборов президента России, в Москве действующий глава государства набрал 71,68% голосов избирателей, а в Санкт-Петербурге — 76,66%. По данным Мосгоризбиркома, итоговая явка в столице оказалась на 6% больше, чем на выборах президента в 2012 году. В Санкт-Петербурге итоговая явка также превысила явку 2012 года на 5%.

В целом, как сообщает ЦИК, действующий президент РФ Владимир Путин поставил абсолютный рекорд в новейшей истории России, заручившись поддержкой более чем 55 млн избирателей. К настоящему времени обработано 99,75% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий (УИК). Путин набрал почти 76,67% голосов — за него проголосовали 55,403 млн избирателей из 107,2 млн.

Второй результат у кандидата от КПРФ Павла Грудинина — 11,79% голосов (свыше 8,54 млн человек), третий — у лидера ЛДПР Владимира Жириновского с 5,66% (около 4,104 млн человек).