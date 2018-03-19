Ростов-на-Дону, 19 марта, 2018, 10:05 — ИА Регнум. Зима вернулась в Ростовскую область. На федеральных трассах из-за непогоды введено ограничение для движения пассажирского транспорта, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на региональное управление МЧС 19 марта.

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Особое внимание спасатели уделили проблемным участками и развернули семь пунктов обогрева. Мобильные пункты расположены у автодорог в Миллеровском, Тарасовском, Каменском и Красносулинском районах. На эти районы стихия обрушилась с особой силой.

Более 60 единиц техники и около 100 человек личного состава чрезвычайного ведомства ликвидировали последствия разбушевавшейся непогоды. 16 автомобилистов застряли в ледяном плену, и только с помощью специальной техники они были отбуксированы к обочине.

Отметим, что ледяной покров спровоцировали снег с дождём, сопровождающийся ураганным ветром и морозом. Водителям рекомендуют воздержаться от дальних поездок и быть предельно внимательными за рулём. Синоптики сообщают, что непогода в регионе продержится ещё в течение суток.