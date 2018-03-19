Смоленск, 19 марта, 2018, 10:03 — ИА Регнум. 73,49% жителей Смоленской области проголосовали на выборах президента РФ, которые состоялись 18 марта, за действующего главу государства Владимира Путина, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные избирательной комиссии. По районам поддержка Путина стабильно колеблется от 70 до 78%

ИА REGNUM Предварительные итоги выборов: иконографика

Ближайший результат к лидеру гонки получил кандидат от КПРФ Павел Грудинин — за него проголосовали 13,17%. Владимир Жириновский в регионе, где губернатором работает представитель ЛДПР, получил 7,79% голосов избирателей.

За Ксению Собчак проголосовали 1,42% жителей региона. Сергей Бабурин сумел набрать только 0,82% голосов, Максим Сурайкин получил 0,74%, Бориса Титова поддержали 0,7% жителей региона, Григория Явлинского — 0,72%.

На выборах президента 2012 года явка в регионе составила 59,04%. За Владимира Путина проголосовали 56,69%.

Отметим, что показатели региона соответствуют общероссийской тенденции: по последним данным ЦИК, за действующего президента проголосовали 76,65% избирателей.