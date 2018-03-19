Москва, 19 марта, 2018, 10:01 — ИА Регнум. Причиной смерти бывшего военного летчика Вооруженных сил Украины Владислава Волошина, подозреваемого в атаке на Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines над Донбассом летом 2014 года, могли стать финансовые проблемы в международном аэропорту Николаева, пишет издание «Новости N» со ссылкой на близких погибшего.

Иван Шилов ИА REGNUM Тело

По их словам, 29-летний и.о. директора Николаевского международного аэропорта в последнее время находился в подавленном и тревожном состоянии. Его причиной родственники считают проблемы, связанные с реконструкцией аэропорта.

В ходе реконструкции возникли трудности с финансированием. Кроме того, уволившись из ВСУ, Волошин часто заявлял о проблемах летчиков — плохом отношении начальства, маленькой зарплате и отсутствии у летчиков обмундирования.

СМИ сообщают, что тело Волошина было обнаружено 18 марта, рядом с ним лежал боевой пистолет ПМ без номера. Умер бывший летчик ВСУ по дороге в больницу. Оружие направлено на экспертизу.

О том, что Волошин мог быть причастен к катастрофе Boeing 777 над Донбассом, ранее заявлял Следственный комитет. Свидетелем СКР стал украинский военнослужащий, ранее давший интервью «Комсомольской правде» 22 декабря. Позже стало известно его имя — это уехавший с Украины бывший техник Днепропетровского аэропорта Евгений Агапов.

По его показаниям, Boeing 777 МН-17 мог быть сбит 17 июля 2014 года боевым самолетом Су-25 ВВС Украины, пилотируемым капитаном ВВС Украины летчиком Волошиным. Показания Агапова подтверждены исследованием на полиграфе.

Читайте также: Врал за деньги: «испанский диспетчер» выдал «правду» о сбитом Украиной MH17

Кроме того, отметили в СКР, показания совпадают с данными, которые следователи получили из других источников. В частности, источники СКР подтверждают факт нахождения в воздухе украинского Су-25 во время авиакатастрофы.

Агапов заявил, что Су-25 Волошина вылетел на боевое задание с аэродрома в районе Днепропетровска, на котором служил техник. Свидетель утверждает, что лично видел, как перед вылетом этот самолет был снаряжен ракетами «воздух — воздух» типа Р-60, которые на тот момент в боекомплект обычно не входили.

«Не в то время и не в том месте», — так Волошин сказал одному из сослуживцев по возвращении, причем ракет в снаряжении Су-25 не было.

Таким образом, Россия считает, что малайзийский Boeing-777 мог быть сбит самолетом Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации ВВС Украины, пилотируемым капитаном Волошиным. Жертвами катастрофы стали 283 пассажира и 15 членов экипажа.

По факту самоубийства Волошина началось расследование. Ззаведено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство».

Читайте также: Дело о сбитом «Боинге». Том 1: где же место преступления?

Напомним, международная комиссия по выяснению причин крушения самолёта считает, что самолет поразила ракета 9М38, выпущенная зенитным комплексом «Бук». Украина и ДНР обвиняют друг друга в причастности к атаке на лайнер.

Россия выводы экспертной группой из Нидерландов не признала, поскольку они явно предвзяты и базируются на сведениях предоставленных лишь украинской стороной.