Минск, 19 марта, 2018, 10:01 — ИА Регнум. Суверенный рейтинг эмитента и рейтинг необеспеченного долга Белоруссии повышен до уровня «B3» со стабильным прогнозом, сообщает пресс-служба рейтингового агентства Moody's.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Повышение рейтинга Белоруссии до B3 обусловлено, прежде всего, экономическим укреплением страны, хотя оно все еще слабое, и внешним уровнем ликвидности. Дефицит текущего счета уменьшился, несмотря на восстановление экономики после двухлетней рецессии, и чрезмерный рост целевого кредитования и гарантий для государственных банков и предприятия был приостановлен», — говорится в сообщении агентства.

Несмотря на внешние риски, правительство Белоруссии расширило структуру погашения внешней задолженности и снизило риски, связанные со значительными объемами внешних заимствований.

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В соответствии с представленным прогнозом, рост ВВП Белоруссии в ближайшие несколько лет будет составлять в среднем 2%. При этом дефицит счета текущих операций возрастет с 1,8% ВВП в 2017 году до 2,5−3% — в 2018—2019 годах.

Специалисты Moody's отмечают, что на дальнейшее повышение рейтинга страны может повлиять проведения структурных экономических реформ и улучшение состояния внешней ликвидности Белоруссии.

Ранее в Белоруссии был зафиксирован рост уровня безработицы. На 1 марта 2018 года в в стране официально было зарегистрировано 23,9 тысяч безработных.