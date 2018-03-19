Ярославль, 19 марта, 2018, 09:53 — ИА Регнум. УФАС по Ярославской области приостановило проведение аукционов на уборку улично-дорожной сети в 2018—2020 годах из-за жалобы одного из участников закупок — ООО «Ярославская проектно-строительная компания». Информация об этом размещена на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Уборка снега в Ярославле

Общая стоимость трех лотов составляет 957 млн рублей. Фирма посчитала, что заказчик — «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ города Ярославля» — включило в аукцион работы, не относящиеся к целям заключения контракта. Речь идет о мойке, покраске и ремонте дорожных ограждений, снятии рекламы, а также установке, мойке и обслуживании туалетных кабинок (в соответствии со схемой, утвержденной заказчиком). Авторы жалобы считают, что покупка туалетной бумаги для кабинок не может влиять на способность подрядчика убирать снег зимой и мести улицы летом.

Авторы жалобы пишут, что данные работы не включены в расчет начальной цены, то есть, по сути, подрядчик обязан выполнять их «бонусом», бесплатно.

Аукционы должны были пройти 22 марта. Теперь их проведение приостановлено до рассмотрения жалобы по существу. Это произойдет 21 марта. В случае, если жалоба будет признана обоснованной, аукционы будут отменены, а городским властям придется менять документацию и запускать процедуру заново. Действующий контракт на уборку города заканчивается 15 апреля. Если к этой дате новые подрядчики не определятся, агентство по муниципальному заказу будет заключать краткосрочные контракты, как это уже бывало ранее.