Вашингтон, 19 марта, 2018, 09:53 — ИА Регнум. Разведывательные службы США установили неофициальный контакт с КНДР для связи и передачи информации, сообщает CBS News со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын и Дональд Трамп

По их данным, основные усилия в этом направлении предпринимает Центральное разведывательное управление (ЦРУ). Назначенный на пост главы ведомства Майк Помпео выступает за так называемую «тихую дипломатию» в обход дипломатическому каналу, установленному госдепом через ООН.

Отмечается, что его предшественник Рекс Тиллерсон поддерживал более традиционный подход, который предусматривал личные встречи для обсуждения вопросов.

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подтвердил намерение провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном до конца мая 2018 года. Дата и место встречи пока не называются. Основной целью Вашингтона в отношении Пхеньяна является денуклеаризация корейского полуострова.

В свою очередь, лидер Северной Кореи «дал свое слово» отказаться от ядерного оружия ради встречи с главой Белого дома.

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