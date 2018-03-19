Ставрополь, 19 марта, 2018, 09:50 — ИА Регнум. 80,55% жителей Ставропольского края проголосовали на выборах президента РФ 18 марта за Владимира Путина, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные избирательной комиссии.

Congress of local and regional authorities Выборы

11,33% жителей Ставропольского края проголосовали за кандидата от КПРФ Павла Грудинина. Владимир Жириновский от ЛДПР получил поддержку лишь 4,23% жителей края.

Ксения Собчак («Гражданская инициатива») получила 0,84% голосов, кандидат от «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин — 0,55%, представитель «Коммунистов России» Максим Сурайкин — 0,58%, Борис Титов («Партия Роста») набрал 0,5%, Григорий Явлинский («Яблоко») — 0,44%.

На президентских выборах в 2012 году явка составила 60,27%, Владимир Путин тогда получил 64,47%.

Отметим, что среднероссийский результат Владимира Путина на выборах 18 марта 2018 года — 76,65%.