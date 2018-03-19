Якутск, 19 марта, 2018, 10:07 — ИА Регнум. Высокий уровень поддержки Павла Грудинина в Якутии (27,25%) вряд ли говорит о том, что большой процент жителей региона настроен оппозиционно. Скорее это результат кропотливой работы местных отделений КПРФ Якутии — так склонен считать политолог республики Сергей Витте, передаёт корреспондент ИА REGNUM

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

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«Будут ли последствия для республики? Вряд ли. Все в принципе спокойно, победил тот, кто надо», — заявил эксперт ИА SakhaDay.

Сергей Витте считает, что главе Якутии Егору Борисову, даже несмотря на то, что его регион показал самый низкий процент голосов за Путина в ДФО, вряд ли грозит отставка. Особенно на фоне того, что в республике осенью должны состояться выборы в Госсобрание.

«Если сейчас начать менять и переставлять, то всё может сломаться. Было бы желание, его заменили бы в прошлом году, чтобы преемник успел до праймериз «ЕР» провести ротацию кадров и подготовиться к выборам Ил Тумэн. Конечно, какие-то выводы сделают, но до октября каких-либо действий без увязки с политикой «ЕР» (центральным аппаратом в Москве) не будет», — подчеркнул эксперт.

Большой процент поддержки в Якутии Павел Грудинин, по мнению Сергея Витте, набрал благодаря развитой сетке агитаторов КПРФ. По итогам обработки 99,75% протоколов участковых избирательных комиссий в целом по стране результат Грудинина более чем в два раза ниже, чем в Якутии, — 11,79%.

«У партии есть в каждом населенном пункте члены и сторонники, скорее всего, эта сетка и послужила основой. Кроме того, не забывайте, к ним присоединился электорат «Справедливой России». Всё-таки признаемся честно, Федот Тумусов (депутат Госдумы РФ в Якутии от партии «Справедливая Россия») не вёл активной кампании в поддержку Владимира Путина, хотя партия и заявляла об этом. Вся его агитационная сетка и местные ячейки ушли к Грудинину», — высказал мнение Сергей Витте.

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Эксперт особо обратил внимание на то, что в Якутии электорат сегментирован и чётко делится на сторонников «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР и «Единой России».

«То есть из пустоты голоса не возникают. Пришли те, кто всегда приходит голосовать, — объяснил Сергей Витте. — Таким образом, можно сделать вывод, что результату Павла Грудинина способствовал весь электорат КПРФ и большая часть электората СР. Если бы был кандидат-справедливоросс, то половина проголосовавших за Грудинина ушла бы к нему. В силу отсутствия кандидата от СР оппозиция проголосовала за более близкого по идеологии кандидата».

Вместе с тем политолог отметил, что результаты выборов в Якутии вряд ли свидетельствуют о том, что якутяне оппозиционно настроены, и скорее объясняет их выбор инерцией: «Голосовали не за личности, а за идеологию, лозунги и девизы».

«По инерции они пошли за Грудининым, а скорее за понятными им лозунгами. Ведь информация по Павлу Грудинину как личности была противоречивая», — сказал также Сергей Витте.

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Как сообщал корреспондент ИА REGNUM, в Якутии Владимир Путин набрал 64,38% голосов избирателей. Второе место в республике занял Павел Грудинин (КПРФ) с результатом 27,25%, третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (3,96%).

Столь высокий результат в Якутии у представителя КПРФ политолог Андрей Данилов ранее объяснил тем, что республика аграрная.