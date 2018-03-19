Ярославль, 19 марта, 2018, 09:41 — ИА Регнум. Согласно информации мэрии города Ярославля, в областном центре по-прежнему недостает 200 остановок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Демонтаж старого НТО

Специалисты «Яргортранса» совместно с сотрудниками департамента городского хозяйства мэрии провели обследование, чтобы выявить число не оборудованных средствами укрытия остановочных пунктов. Согласно результатам, таковых оказалось 202. 36 из них включены в схему размещения НТО, на 4 планируется установка павильонов в 2018 году в рамках ремонта дорог по программе алгомерации, 15 остановок городские власти намерены поставить в текущем году за счет средств бюджета.

Согласно официальным данным, в 88 местах нет возможности для установки средств укрытия, 2 остановки находятся на земле ОАО «РЖД» и ТЦ «Аксон», и 57 будут включены в план мероприятий в 2019 и последующих годах.

Всего же на территории Ярославля расположено 675 остановок транспорта общего пользования.

Как уточняют в мэрии, в 2016 и 2017 годах из бюджета города Ярославля на установку павильонов ожидания денежных средств не выделялось. Однако в 2016 году за счет средств инвесторов был установлен павильон ожидания на площади Ярославль-Главный. В 2017 году за счет средств депутатов муниципалитета города Ярославля установлено две остановки — «1-я Больничная» на улице Клубная.

В 2018 году выделено 1,5 млн. руб. на оборудование павильонами ожидания, скамейками и урнами. В настоящее время проводится работа по подготовке конкурсной документации: составляются титульные списки, техническое задание.