Рязань, 19 марта, 2018, 09:37 — ИА Регнум. В Рязанской области на выборах президента России Владимир Путин набрал 76,34%. Такие данные опубликованы на сайте областной избирательной комиссии по результатам подсчета голосов. По сравнению с 2012 годом, результат действующего главы государства улучшился на 16,6%.

ИА REGNUM Рязанская область

На втором месте в регионе — кандидат от КПРФ Павел Грудинин. За него проголосовали 12,65% избирателей. Третье место занял Владимир Жириновский с результатом 6,17%. Четвертое место досталось Ксении Собчак (1,29%). Результат оставшихся кандидатов варьируется от 0,61% до 0,68%.

Самое большое количество проголосовавших за Владимира Путина — в Александро-Невском районе, который, к слову, на протяжении всего дня был лидером по явке. Здесь напротив фамилии действующего президента галочку поставили 86,24% избирателей, пришедших на выборы.

Самых низкий результат Владимира Путина — в Касимове — всего 68,3%. Павел Грудинин, к примеру, здесь набрал 19,14% голосов.

В абсолютных цифрах за Владимира Путина проголосовали почти 458,9 тысячи человек. За Павла Грудинина — 76 тысяч, за Владимира Жириновского — почти 37,1 тысячи человек.

Добавим, что в 2012 году Владимир Путин набрал в регионе 59,74% голосов. За него проголосовала почти 371 тысяча человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в целом по стране Владимир Путин набрал почти 76,67% голосов — за него проголосовали 55,403 млн избирателей из 107,2 млн.

Второй результат у кандидата от КПРФ Павла Грудинина — 11,79% голосов (свыше 8,54 млн человек), третий — у лидера ЛДПР Владимира Жириновского с 5,66% (около 4,104 млн человек).