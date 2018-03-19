Симферополь, 19 марта, 2018, 09:34 — ИА Регнум. По предварительным данным, на выборах президента России в Крыму и Севастополе действующий глава государства Владимир Путин набирает 92,14% голосов, об этом свидетельствуют данные ГАС «Выборы».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Так, обработка бюллетеней на полуострове завершается. Окончательные итоги планируют объявить 19 марта. Явка избирателей в регионе составила 71,37%.

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин набирает 2,21%, Владимир Жириновский (ЛДПР) — 1,82%, Ксения Собчак («Гражданская инициатива») — 1,64%. Остальные кандидаты набрали менее 1%.

Напомним, жители Крыма и Севастополя впервые голосовали на выборах президента России. По словам политолога Александра Бедрицкого, результаты выборов подтвердили показатели крымского референдума о воссоединении с Россией 2014 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта 2014 года на полуострове прошёл референдум, по результатам которого около 97% избирателей республики и 95,6% избирателей города-героя проголосовали за воссоединение с Россией. Волеизъявление граждан стало реакцией на государственный переворот в Киеве в феврале 2014 года, в результате которого к власти пришли украинские националисты.

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