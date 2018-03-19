Владимир, 19 марта, 2018, 09:09 — ИА Регнум. По результатам обработки протоколов на выборах президента России во Владимирской области Владимир Путин набрал всего 73,65% голосов. Этот результат ниже, чем в среднем по России, примерно на 3%. В некоторых районах региона за действующего главу государства голоса отдали лишь 69% жителей.

ИА REGNUM Владимирская область

Самый низкий результат Владимира Путина — в Кольчугинском районе области, где президент набрал 69,06% голосов. Относительно невысокие показатели в Ленинском и Октябрьском районах Владимира (71,31% и 71,98%, соответственно). Также отстают Селивановский (71,48%) и Киржачский районы (72,16%).

Ближайший конкурент Владимира Путина — кандидат от КПРФ Павел Грудинин в общей сложности набрал в регионе 12,63%. При этом в некоторых районах его результат превышал 14%. Например, в Кольчугинском районе он набрал 16,2%, в городе Радужный — 14,55%, в Киржачском районе — 14,4%, а в Судогодском — 14,25%.

Кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский набрал в регионе 7,93%, Ксения Собчак — 1,45%, Григорий Явлинский — 0,83%, а Сергей Бабурин — 0,73. Результат оставшихся кандидатов не сильно отличается от среднего по России.

По предварительным данным, явка в регионе составила примерно 65%. Окончательные данные будут известны позже.

ИА REGNUM напоминает, что выборы президента России прошли 18 марта. По предварительным результатам ЦИКа, Владимир Путин набирает 76,67%. На втором месте — кандидат от КПРФ Павел Грудинин с результатом 11,79% голосов. На третьем — лидер ЛДПР Владимир Жириновский, набравший 5,66% голосов.

Телеведущая Ксения Собчак по итогам обработки 99,75% протоколов участковых комиссий получает 1,67% голосов, Григорий Явлинский — 1,04%, 0,75% избирателей проголосовали за Бориса Титова, Максим Сурайкин набирает 0,68%, а Сергей Бабурин — 0,65%.