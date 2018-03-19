Белгород, 19 марта, 2018, 09:05 — ИА Регнум. В Белгородской области на выборах президента РФ лидирует действующий глава страны с результатом 79,71% голосов. Как сообщает ИА REGNUM, далее с большим отрывом следуют Павел Грудинин и Владимир Жириновский. Остальные пять кандидатов получили менее 1% голосов.

Самар Солтонбеков ИА REGNUM Белгородская область

По данным регионального избиркома, обработано 100% бюллетеней. Голоса распределились следующим образом:

Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») — 5218 голосов (0,58%);

Павел Грудинин (КПРФ) — 93 102 (10,43%);

Владимир Жириновский (ЛДПР) — 49 685 (5,57%);

Владимир Путин (самовыдвижение) — 711 295 (79,71%);

Ксения Собчак («Гражданская инициатива») — 8474 (0,95%);

Максим Сурайкин (Коммунисты России) — 6534 (0,73%);

Борис Титов (Партия роста) — 4835 (0,54%);

Григорий Явлинский («Яблоко») — 4445 (0,50%).

Явка составила 73,24%. На прошлых президентских выборах, которые состоялись в 2012 году, на участки пришли 74,34% избирателей. За шесть лет явка снизилась почти на один процент, хотя традиционно Белгородчина является одним из самых активных регионов ЦФО.

Зато за это же время — с 2012 года — Владимир Путин укрепил свое влияние в регионе. В прошлый раз за него проголосовали 59,30% жителей Белгородской области. 18 марта 2018 года его результат улучшился почти на 21%.