Уфа, 19 марта, 2018, 09:03 — ИА Регнум. В Башкирии по итогам обработки 100% бюллетеней за действующего главу государства на выборах президента РФ 18 марта 2018 года отдали свои голоса 77,65%, что почти на 2% больше, чем на аналогичных выборах в 2012 году. По данным ГАС «Выборы», за Владимира Путина проголосовал 1 783 671 избиратель, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

За Павла Грудинина (кандидата от КПРФ) проголосовали 12,09%, за лидера ЛДПР Владимира Жириновского — 5,03%, за Ксению Собчак — 1,26%. Все остальные кандидаты не набрали 1%, но лидер «Яблока» Григорий Явлинский и кандидат от «Коммунистической партии» Максим Сурайкин набрали по 0,89%.

В список избирателей на 18 марта 2018 года были внесены 3 045 698 жителей республики.

Напомним, в день выборов главы государства в республике 79 944 избирателя голосовали по месту фактического пребывания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 тыс. 009 помещений для голосования и 69 помещений территориальных комиссий в регионе ко дню выборов оснастили камерами видеонаблюдения. К таким участкам приписаны 60,85% избирателей.

219-я участковая комиссия на этих выборах использовала технические новшества — «электронные урны».