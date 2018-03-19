Майкоп, 19 марта, 2018, 09:02 — ИА Регнум. 81,17% избирателей Республики Адыгея поддержали на выборах президента РФ, состоявшихся 18 марта, действующего главу государства Владимира Путина, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные избирательной комиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

На втором месте — кандидат от КПРФ Павел Грудинин, который получил 11,48% голосов жителей региона. Владимир Жириновский (ЛДПР) набрал 3,57% голосов.

Кандидат от «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин получил поддержку только 0,47% жителей Адыгеи. Ксения Собчак от «Гражданской инициативы» набрала 0,82% голосов. Представитель «Коммунистов России» Максим Сурайкин заручился поддержкой 0,53% избирателей Адыгеи. Борис Титов (Партия роста) набрал 0,43%, Григорий Явлинский («Яблоко») — 0,48%.

В 2012 году явка на выборы президента РФ в Адыгее составила 64,33%, Владимир Путин тогда получил поддержку 64,07% избирателей.