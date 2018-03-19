81,17% жителей Адыгеи поддержали Владимира Путина
Майкоп, 19 марта, 2018, 09:02 — ИА Регнум. 81,17% избирателей Республики Адыгея поддержали на выборах президента РФ, состоявшихся 18 марта, действующего главу государства Владимира Путина, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные избирательной комиссии.
На втором месте — кандидат от КПРФ Павел Грудинин, который получил 11,48% голосов жителей региона. Владимир Жириновский (ЛДПР) набрал 3,57% голосов.
Кандидат от «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин получил поддержку только 0,47% жителей Адыгеи. Ксения Собчак от «Гражданской инициативы» набрала 0,82% голосов. Представитель «Коммунистов России» Максим Сурайкин заручился поддержкой 0,53% избирателей Адыгеи. Борис Титов (Партия роста) набрал 0,43%, Григорий Явлинский («Яблоко») — 0,48%.
В 2012 году явка на выборы президента РФ в Адыгее составила 64,33%, Владимир Путин тогда получил поддержку 64,07% избирателей.