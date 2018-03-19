Пермь, 19 марта, 2018, 09:02 — ИА Регнум. В Перми состоялась премьера спектакля «Головлевы», поставленного по произведению Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, сообщает 19 марта корреспондент ИА REGNUM.

Вадим Балакин Андрей Воробьев в роли Порфирия Головлева

Премьера была представлена театром «У Моста», известным своим трепетным отношением к классике: здесь ее никогда не интерпретируют в постмодернистском ключе, считая, что настоящий спектакль должен быть аутентичным оригинальному произведению.

Художественный руководитель театра, заслуженный артист России Сергей Федотов в своем новом творении в очередной раз представил на суд пермскому зрителю постановку, выполненную в лучших традициях русского психологического театра.

«В каждом моем спектакле, даже в самом трагичном, непременно присутствует свет. Любовь к жизни, несмотря на все преграды, непременно побеждает», — подчеркнул Федотов.

Театр «У Моста» заслуженно пользуется репутацией единственного в стране мистического театра. Создавая соответствующую атмосферу, Федотов открывает зрителю новое измерение, способствуя тем самым глубокому проникновению в замысел автора.

Напомним, пермский театр «У Моста» в этом году отмечает свое 30-летие. За свою долгую историю он получил признание не только в России, но и за рубежом. Миссией культурного учреждения является сохранение и развитие традиции русского психологического театра, воплощенного в постановках лучших образцов русской и мировой классической драматургии.