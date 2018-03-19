Тюмень, 19 марта, 2018, 08:59 — ИА Регнум. В Тюменской области, согласно данным ГАС «Выборы», после обработки 100% протоколов 29 территориальных избирательных комиссий на выборах президента России с результатом 79,75% лидирует Владимир Путин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Второе место по числу голосов за Павлом Грудининым — 8,22%, третье — за Владимиром Жириновским — 7,63%. Четвёртое место за Ксенией Собчак — 1, 39%. Остальные кандидаты в президенты России на выборах 18 марта 2018 года в Тюменской области набрали менее одного процента голосов.

Явка избирателей на выборы президента России на 18 марта 2018 года в Тюменской области составила 78,89%. При общем числе избирателей 1 млн 065 тыс. 555 человек в выборах участвовали 840 тыс. 625 жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, на президентских выборах 2012 года явка избирателей на участки Тюменской области составила 79,15%. За Владимира Путина тогда проголосовали 73,1% тюменцев.