Грозный, 19 марта, 2018, 08:55 — ИА Регнум. В Чечне завершился подсчет голосов на выборах президента РФ. Обработано уже 100% протоколов. По результатам выборов действующий президент РФ Владимир Путин лидирует с большим отрывом от своих соперников. За него проголосовали 91,44% избирателей Чечни.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Согласно данным ЦИК на 08:00 19 марта, Павел Грудинин занял в Чечне второе место, за него проголосовали 4,62% избирателей. Третье место у Сергея Бабурина — 1,18%. Остальные кандидаты набрали в республике менее одного процента голосов избирателей: Григорий Явлинский — 0,75%, Ксения Собчак — 0,54%, Борис Титов — 0,51%.

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После окончания выборов вчера вечером в центре Грозного состоялся многотысячный митинг. Он был посвящен четвертой годовщине возвращения Крыма в состав России. Глава Чечни, выступая на нем, объявил о победе Владимира Путина на выборах в Чечне и в целом по стране. Рамзан Кадыров напомнил, что за прошедшие годы Чечня восстала из руин: построены и восстановлены около пятисот школ, больницы, детские сады, развивается экономика, привлекаются инвестиции.

«Победа Владимира Путина есть победа всего российского народа, всего нашего Отечества! Я пожелал ему новых успехов, новых свершений и достижений на пути возрождения России, укрепления её экономической и военной мощи», — заявил чеченский лидер.

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Напомним, на предыдущих выборах президента РФ в 2012 году в Чечне с большим отрывом от своих соперников также победил Владимир Путин, набрав 99,76%. За остальных претендентов на пост главы государства проголосовали менее 1% избирателей: Геннадий Зюганов и Сергей Миронов набрали по 0,03%, Владимир Жириновский и Михаил Прохоров по 0,02%. Явка на выборы составила 99,61%.

На выборах президента РФ в Чечне в 2004 году за Владимира Путина проголосовали 92,30% избирателей, а в 2008 году за Дмитрия Медведева — 88,70%.

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