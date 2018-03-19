Казань, 19 марта, 2018, 08:50 — ИА Регнум. В Татарии подвели итоги подсчёта 100% бюллетеней. Явка на выборах президента РФ 18 марта 2018 года составила 77,45%, что ниже, чем на президентских выборах 2012 года, когда на избирательные участки пришли 82,99% избирателей. За Владимира Путина свои голоса отдали 82,09% избирателей, как и в 2012 году, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные ЦИК РТ, озвученные в ходе пресс-конференции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

18 марта 2018 года в Казани на участки пришли 61,47% избирателей, явка в Набережных Челнах была на уровне 79,54%, а в Альметьевске — 76,51%.

В список избирателей было включено 2 860 693 человека.

Второе место по республике досталось кандидату от КПРФ Павлу Грудинину — 9,06% голосов избирателей, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому отдали свои голоса 3,01% избирателей региона, кандидату от «Коммунистической партии» Максиму Сурайкину — 1,68%, Ксении Собчак — 1,33%. Остальные кандидаты так и не смогли преодолеть 1%, ближе всех к нему подобрался Григорий Явлинский — 0,87%.

Для сравнения: по результатам выборов президента РФ в 2012 году Владимир Жириновский набрал 2,23%, а лидер КПРФ Геннадий Зюганов — 9,66%.

Напомним, 18 марта 2018 года в Татарии работали более 2,8 тыс. избирательных участков, на 42 из которых были установлены «электронные урны». Кроме этого, в республике в день выборов работали и 149 комплексов электронного голосования.