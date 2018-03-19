Орел, 19 марта, 2018, 08:48 — ИА Регнум. 76,77% жителей Орловской области проголосовали на выборах президента РФ, которые состоялись в минувшее воскресенье 18 марта, за Владимира Путина, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные избирательной комиссии.

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Павел Грудинин от КПРФ в «красной» Орловской области, где работает уже второй губернатор-коммунист, получил только 12,18% голосов избирателей. 6,06% — результат кандидата от ЛДПР Владимира Жириновского.

Сергей Бабурин от «Российского общенародного союза» получил 0,7% голосов. Ксения Собчак от «Гражданской инициативы» сумела набрать в Орловской области 1,27%. Максим Сурайкин («Коммунисты России») и Борис Титов («Партия Роста») получили по 0,7%, а Григорий Явлинский («Яблоко») — 0,59%.

По предварительным данным, явка в Орловской области превысила 70%. И оказалась одной из самых высоких в ЦФО.

Об этом: Брянская, Белгородская и Орловская: топ регионов ЦФО по явке

На предыдущих выборах президента РФ, в марте 2012 года, явка в регионе составила 68,04%, за Владимира Путина тогда отдали голоса 52,84% избирателей.