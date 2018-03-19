Брянск, 19 марта, 2018, 08:35 — ИА Регнум. По итогам подсчета голосов на выборах президента России в Брянской области Владимир Путин набрал более 81,8%, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт областного избиркома. В общей сложности за действующего главу государства в регионе проголосовали почти 578 тысяч человек.

ИА REGNUM Брянская область

Второе место с результатом 8,7% занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин.

Владимир Жириновский (ЛДПР) получил чуть более 5,6%. Другие кандидаты не набрали и одного процента голосов.

Так, Ксения Собчак в регионе смогла убедить в правильности своей программы только 0,92% избирателей, пришедших на участки. Результат остальных кандидатов варьируется от 0,55% до 0,45%.

ИА REGNUM напоминает, что выборы президента России прошли 18 марта. В Брянской области работало 1113 участков для голосования. В списках избирателей было более 1 млн граждан.

Брянская область стала лидером по явке в Центральном федеральном округе. Предварительная явка в день голосования составила более 80%. Точные данные будут известны позже.

Добавим, что в среднем по России результат Владимира Путина немного ниже. По итогам обработки 99,75% протоколов участковых комиссий действующий глава России набирает 76,67%. На втором месте — кандидат от КПРФ Павел Грудинин с результатом 11,79% голосов. На третьем — лидер ЛДПР Владимир Жириновский, набравший 5,66% голосов.

Телеведущая Ксения Собчак по итогам обработки 99,75% протоколов участковых комиссий получает 1,67% голосов, Григорий Явлинский — 1,04%, 0,75% избирателей проголосовали за Бориса Титова, Максим Сурайкин набирает 0,68%, а Сергей Бабурин — 0,65%.