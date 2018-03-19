Москва, 19 марта, 2018, 08:28 — ИА Регнум. Путин заявил, что не намерен «сидеть до ста лет» на посту главы государства, отвечая на соответствующий вопрос журналиста на пресс-конференции после своего выступления на митинге «Россия. Севастополь. Крым» на Манежной площади, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Отвечая на вопрос журналиста о том, не планирует ли Путин вернуться на пост главы государства в 2030 году, президент отметил, что это смешно.

«Послушайте, мне кажется, то, что вы говорите, немножко смешно. Давайте посчитаем, я что, до ста лет здесь буду сидеть? Нет, нет», — отшутился Владимир Путин.

Напомним, что следующие выборы президента России состоятся в 2024 году, однако, конституция не позволяет находиться одному человеку на посту главы государства более двух сроков подряд.

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Напомним, что после подсчета 99% бюллетеней Путин побеждает с результатом 76,65% на выборах президента России.

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