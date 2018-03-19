Якутск, 19 марта, 2018, 09:09 — ИА Регнум. То, что Якутия показала на выборах очень высокий по сравнению со среднероссийским показателем процент поддержки представителя КПРФ Павла Грудинина (27,25%), политолог Андрей Данилов объяснил тем, что республика аграрная. Но и 64% в поддержку действующего президента России Владимира Путина — для республики неплохой результат. «Вполне реалистично», — высказал мнение корреспонденту ИА REGNUM эксперт.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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«За Павла Грудинина в Якутии очень высокий процент, особенно в сельскохозяйственных районах. У нас же аграрная республика, хоть и славится алмазами, но мы занимаемся традиционным сельским хозяйством. Поддержали Грудинина именно в тех районах, где разводят скот», — отметил Андрей Данилов.

То, что Владимир Путин выиграет на выборах президента РФ в республике, по его мнению, было ожидаемо. Для Якутии 64% в поддержку Путина — это неплохой результат, считает эксперт: «нормальный и вполне реалистичный».

«Жириновский, как всегда, — поучаствовал, пропиарился. Очень интересный результат в Якутске у Григория Явлинского — 1%. Ксения Собчак в Якутии неплохо набрала — 1,3%. Бориса Титова в республике особо не знали. Интересный результат в республике у бывшего коммуниста Максима Сурайкина — 0,68%. Сергей Бабурин набрал 0,36%, он очень загадочный человек», — также прокомментировал результаты выборов Андрей Данилов.

Политолог считает, что в связи с тем, что на выборах президента России победил Владимир Путин, особых изменений в стране, наверное, не будет.

«Но было бы интересно посмотреть, как будет формироваться новое правительство. К примеру, в других странах есть такое проявление вежливости, когда своего оппонента делают вице-президентом или своим заместителем, или назначают возглавлять правительство или какое-нибудь министерство. Было бы интересно посмотреть, если бы Путин сформировал новое правительство по главе с Грудининым», — признался политолог.

Но, скорее всего, по мнению эксперта, все останутся на своих местах: «Дмитрий Медведев же никуда не делся». Перемен на должностях, курирующих Дальний Восток (полномочный представитель президента в ДФО, глава Минвостокразвития), вполне можно ожидать, считает Андрей Данилов. Но в большей степени, полагает он, президент оставит старую, уже сработавшуюся команду.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии за Владимира Путина проголосовало меньше избирателей, чем в остальных регионах Дальнего Востока. Для сравнения: на Чукотке действующего президента поддержали 82,31% избирателей, в Магаданской области — 72,3%, на Камчатке — 69,44%, в ЕАО — 67,48%, в Амурской области — 67,04%, в Приморье — 65,26%, в Хабаровском крае — 65,78%.

Явка в Якутии составила почти 71%. В четырёх сёлах республики на избирательные участки пришли все 100% жителей с правом голоса.