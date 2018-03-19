Почти 80% жителей Тульской области проголосовали за Владимира Путина
Тула, 19 марта, 2018, 08:15 — ИА Регнум. 79,2% жителей Тульской области отдали свои голоса на выборах президента РФ Владимира Путина 18 марта, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные областной избирательной комиссии.
Представитель КПРФ Павел Грудинин получил голоса 9,48% жителей региона. На третьем месте — лидер ЛДПР Владимир Жириновский, набравший 5,96%.
Сергей Бабурин от «Российского общенародного союза» получил 0,7% голосов. За Ксению Собчак («Гражданская инициатива») проголосовали 1,43% жителей региона, принявших участие в выборах. Максим Сурайкин («Коммунисты России») набрал 0,66% голосов. Борис Титов («Партия Роста») получил 0,65%, а Григорий Явлинский («Яблоко») — 0,92%.
По окончательным данным, явка в регионе составила 68,54% избирателей. Всего в регионе работало 1136 избирательных участков, из них 21 временный — в больницах и местах временного пребывания избирателей, а также 52 — тематических. Вместе со всеми жителями Тульской области на избирательных участках региона голосовали чиновники, общественные деятели, футболисты и тренеры тульского «Арсенала», а также звезды мирового фигурного катания, приехавшие на вечернее праздничное ледовое шоу. На участках работали наблюдатели от всех кандидатов в президенты, кроме Максима Сурайкина. Нарушений и жалоб в облизбирком, по словам председателя Сергея Костенко, не поступало.
Отметим, что на последних выборах президента РФ, в 2012 году, явка в Тульской области составила 69,45%. Владимир Путин тогда получил поддержку 61,85% жителей.