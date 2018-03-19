Тула, 19 марта, 2018, 08:15 — ИА Регнум. 79,2% жителей Тульской области отдали свои голоса на выборах президента РФ Владимира Путина 18 марта, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные областной избирательной комиссии.

ИА REGNUM Предварительные итоги выборов президента в Тульской области

Представитель КПРФ Павел Грудинин получил голоса 9,48% жителей региона. На третьем месте — лидер ЛДПР Владимир Жириновский, набравший 5,96%.

Сергей Бабурин от «Российского общенародного союза» получил 0,7% голосов. За Ксению Собчак («Гражданская инициатива») проголосовали 1,43% жителей региона, принявших участие в выборах. Максим Сурайкин («Коммунисты России») набрал 0,66% голосов. Борис Титов («Партия Роста») получил 0,65%, а Григорий Явлинский («Яблоко») — 0,92%.

По окончательным данным, явка в регионе составила 68,54% избирателей. Всего в регионе работало 1136 избирательных участков, из них 21 временный — в больницах и местах временного пребывания избирателей, а также 52 — тематических. Вместе со всеми жителями Тульской области на избирательных участках региона голосовали чиновники, общественные деятели, футболисты и тренеры тульского «Арсенала», а также звезды мирового фигурного катания, приехавшие на вечернее праздничное ледовое шоу. На участках работали наблюдатели от всех кандидатов в президенты, кроме Максима Сурайкина. Нарушений и жалоб в облизбирком, по словам председателя Сергея Костенко, не поступало.

Отметим, что на последних выборах президента РФ, в 2012 году, явка в Тульской области составила 69,45%. Владимир Путин тогда получил поддержку 61,85% жителей.