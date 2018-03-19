Томск, 19 марта, 2018, 08:14 — ИА Регнум. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин назвал победу Владимира Путина на выборах президента РФ честной и чистой. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 19 марта, в администрации региона.

Tomsk.gov.ru Губернатор Томской области Сергей Жвачкин на избирательном участке 18 марта 2018 года

По предварительным данным избиркома области, 18 марта Владимиру Путину отдали свой голос 71,23% избирателей региона. Этот результат — на 14,16% выше, чем по итогам президентских выборов-2012.

Явка в Томской области составила 59,23%.

«Почти полмиллиона наших земляков пришли в воскресенье на избирательные участки, проявили неравнодушие к будущему страны и области. Всегда знал, что настоящих граждан в нашем регионе — большинство. Спасибо каждому, кто отдал свой голос на выборах президента», — сказал Жвачкин.

По его словам, Владимир Путин одержал честную и чистую победу.

«Избирательные комиссии и наблюдатели, руководители штабов всех кандидатов не зафиксировали нарушений, которые хоть как-то могли повлиять на результаты голосования», — говорится в сообщении обладминистрации.

Второе место томские избиратели отдали Павлу Грудинину (КПРФ) — 15,22%; третье — Владимиру Жириновскому (ЛДПР) с его 6,83% голосов. Ксения Собчак («Гражданская инициатива») получила 2,19% голосов, Григорий Явлинский («Яблоко») — 1,28%, Борис Титов («Партия роста») — 0,86%, Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») — 0,65%, Максим Сурайкин («Коммунисты России») — 0,6%.

Явка на выборах президента 18 марта 2018 года в Томской области составила 59,23%. На выборах президента РФ в 2012 году — 58,23%.

Напомним, на выборах-2012 избиратели Томской области также поддержали Владимира Путина, отдав ему 57,07% голосов.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, выборы президента России прошли 18 марта 2018 года. В Томской области было открыто 778 избирательных участков. Явка к полудню в регионе составила 23,01%, к 15:00 — 43,90%, к 18:00 — 53,50%.