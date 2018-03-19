Москва, 19 марта, 2018, 08:04 — ИА Регнум. Путин поблагодарил всех избирателей, проголосовавших за него на выборах, на пресс-конференции после своего выступления 18 марта на митинге-концерте «Россия. Севастополь. Крым» на Манежной площади, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Вижу в этом, во-первых, в известной степени признание того, что в непростых условиях удалось сделать в последние годы, то есть оценка результатов нашей работы, второе — это доверие к тому, что мы будем делать вместе, и третье — надежду, что то, о чем мы говорим, будет сделано», — заявил президент.

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Он отметил, что в сложившейся ситуации крайне важно объединить всех граждан страны вне зависимости от того, за кого они голосовали и каких взглядов придерживаются.

«Почему? Потому, что перед нами стоит сложные, непростые задачи, и нам нужно не просто их решать в обычном, текущем режиме, а нам нужно осуществить, и я говорил это в послании, прорыв, рывок, мы можем это сделать, у нас есть для этого все основания так считать и добиться этого результата. И очень важно, чтобы, когда мы будем это делать, различные политические силы руководствовались не групповыми интересами, не какими-то клановыми, а общенациональными», — поделился своим видением Путин.

Президент также отметил, что перед Россией стоят очень серьезные вызовы, на которые нужно отвечать совместно всей страной.

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Напомним, что 18 марта в России прошли выборы президента России, на которых, судя по результатам подсчета 98% бюллетеней, безоговорочно и разгромно победил действующий президент Владимир Путин.

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