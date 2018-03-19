Ярославль, 19 марта, 2018, 08:15 — ИА Регнум. В Ярославской области Владимир Путин, по предварительным данным, получил 71,84% голосов по результатам обработки 100% бюллетеней. Такие данные приводит сайт избирательной комиссии Ярославской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Явка на выборы составила 64,1% — почти не изменившись по сравнению с выборами президента 2012 года (63,5%).

Yarregion.ru Избирательный участок в Ярославской области

Остальные результаты таковы:

Павел Грудинин12,96%

Владимир Жириновский 7,54%

Ксения Собчак 2,37%

Григорий Явлинский 1,78%

Борис Титов 1,02%

Сергей Бабурин 0,81%

Максим Сурайкин 0,66%.

Поддержка Владимира Путина существенно выросла по сравнению с предыдущими выборами. Если в 2012 году за Путина проголосовали 365 тыс. жителей Ярославской области (54,53%), то в 2018 году — 471 тыс. человек. А вот коммунисты потеряли часть голосов: если за Геннадия Зюганова в 2012 году отдали голоса 133 тыс. человек (19,89%), то за Павла Грудинина — лишь 85 тыс. ярославцев. Потерял часть электората и Владимир Жириновский — с 51 тыс до 49 тыс.

Результат Грудинина в Ярославской области чуть выше среднероссийского, а Путина — несколько ниже. Впрочем, такая же тенденция наблюдалась и на выборах 2012 года.

Лучше всего за Владимира Путина проголосовали отдаленном и малонаселенном Брейтовском районе — 78,13%, хуже всего в таком же дальнем и малочисленном Любимском — 68,11%. В остальных районах данные очень схожи.