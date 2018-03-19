Москва, 19 марта, 2018, 07:47 — ИА Регнум. Действующий президент России Владимир Путин побеждает на выборах главы государства с сокрушительным результатом, сообщает 19 марта Al Arabia.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Теперь Путин будет возглавлять страну ближайшие шесть лет. Его результат составил порядка 77%, что значительно превышает результат, достигнутый на прошлых выборах в 2012 году.

Не было никаких сомнений в его победе, так как остальные семь претендентов на высший пост в России были не так известны, как он.

В этой связи главной целью Путина, считает издание, было набрать максимально возможное количество голосов, чтобы иметь беспрецедентный мандат доверия от своего народа.

После предварительной победы президент выступил перед сторонниками, пообещав им успех в ближайшем будущем.

Напомним, 18 марта 2018 года состоялись выборы президента России. По предварительным данным, действующий президент Владимир Путин одержал победу, набрав порядка 78%, улучшив свой результат в сравнении с 2012 годом более чем на 14%.