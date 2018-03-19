Анадырь, 19 марта, 2018, 07:30 — ИА Регнум. Жители Чукотского автономного округа 18 марта продемонстрировали не только самую высокую на Дальнем Востоке явку в 82,28%, но и огромный уровень поддержки действующего президента России Владимира Путина. На Чукотке глава государства получил 82,31% голосов избирателей, на 9,67% больше, чем в 2012 году, сообщает корреспондент И ИА REGNUM на основании данных региональной избирательной комиссии.

Марина Каширская ИА REGNUM Выборы

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Второе место в округе у Владимира Жириновского: за него проголосовал 7,31% избирателей. У Павла Грудинина третий результат — 5,86%, у Ксении Собчак — 1,3%, у Бориса Титова — 0,65%, у Григория Явлинского — 0,58%, у Максима Сурайкина — 0,51%, у Сергея Бабурина — 0,42%.

Как сообщало ИА REGNUM, в четырёх селах Чукотского автономного округа явка составила 100%. На избирательные участки пришли все жители населённых пунктов Краснено, Хатырка, Ванкарем и Биллингс.

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