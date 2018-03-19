Москва, 19 марта, 2018, 07:17 — ИА Регнум. Торги по нефти 16 марта завершились ростом. На торгах в Европе цена на Brent консолидировалась на уровне $65 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Нефтяной насос

Всплеск волатильности наблюдался на американской сессии. Цена резко подскочила на 2%, до $66,39. Никаких новостей за ростом не стояло.

Это могла быть запоздала реакция на ранее опубликованный мартовский доклад Международного энергетического агентства (МЭА), в котором отражено сокращение добычи нефти по отношению к октябрю 2016 года на 1,73 миллиона баррелей в сутки по соглашению ОПЕК+.

По данным Baker Hughes, в неделю до 16 марта в США общее число буровых установок увеличилось на 6 ед., до 990 штук. Число буровых на нефтяных выросло на четыре единицы до 800 штук, газовых — на одну единицу, до 189 штук.

После вечернего ралли до $66,93 цены на нефть отреагировали сдержанно на опубликованный отчет.

Сегодня, 19 марта, на торгах в Азии стоимость Brent снизилась на 0,35%, до 65,83.

Сегодняшний день будет показательным для нефтяного рынка. Если покупатели смогут удержать цену выше $65,50 на дорожающем долларе, то тогда на ближайшие два можно рассмотреть повышение котировок до $67,80.

Если цена к закрытию дня опускается ниже $65,50, то в этом случае стоит ожидать возращения цены в район 64,35.

Напомним, 16 марта стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 1,67%, до $66,21 за баррель, WTI — на 1,89%, до $62,41 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в мае 2018 года на СПбМТСБ составляет $61,65 за баррель.

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