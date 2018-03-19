Москва, 19 марта, 2018, 07:11 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже открылись 16 марта ростом по рублевым парам. На общем фоне ослабления американской валюты пара доллар/рубль повышалась до отметки 57,81 рубля, евро/рубль — до 71,02 рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

Поддержку американскому доллару оказала положительная статистика в США. Индексы промышленного производства и доверия потребителей в Мичигане превысили ожидания рынка.

Во второй половине торгов рублю удалось отыграть потери у иностранных валют благодаря скачку цен на нефть и выйти в небольшой плюс против единой валюты. Евро на вечерних торгах находился под давлением на рынке Форекс.

Цена на нефть сорта Brent подскочила на 2%, до $66,39. За этим ростом мог стоять мартовский доклад Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которому ОПЕК в феврале сократила добычу нефти по отношению к октябрю 2016 года на 1,73 миллиона баррелей в сутки, выполнив соглашение ОПЕК+.

Сегодня, 19 марта, на торгах в Азии нефть сорта Brent торгуется в минусе на 0,35%. 16 марта нефть оказала поддержку рублю при растущем курсе доллара. Сегодня во время открытия Мосбиржи он останется без неё.

После некоторой консолидации цены в районе 57,50 руб. по паре доллар/рубль ожидается дальнейший рост к уровню 58 рублей. Для пары евро/рубль цель на ближайшие два дня сохраняется на отметке 71,25 рубля.

Ключевыми негативными факторами для российской валюты остаются расширение антироссийских санкций со стороны США и обострение российско-британских отношений.

Напомним, 16 марта по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 3 коп. (+0,05%), до 57,49 руб., курс евро снизился на 3 коп. (-0,04%), до 70,64 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,0 млрд (-2,4%), евро/рубль — 480,0 млн евро (-23,12%).

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