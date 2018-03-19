Киров, 19 марта, 2018, 07:11 — ИА Регнум. По предварительным данным в Кировской области 70,41% голосов избирателей досталось действующему главе государства. За Владимира Путина проголосовали 465 948 избирателей из пришедших 18 марта 2018 года на участок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные ГАС «Выборы».

Rama Выборы

В список избирателей на этот день были включены 1 054 703 совершеннолетних жителя области.

По предварительным итогам, за Павла Грудинина проголосовали — 13,7%, за Владимира Жириновского — 9,64%, за Ксению Собчак — 1,67%.

Григорий Явлинский, Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин не набрали 1%. Самый большой процент поддержки оказали Григорию Явлинскому — 0,95%.

Подсчёт продолжается, а предварительные официальные данные ЦИК Кировской области обещает озвучить на пресс-конференции 19 марта в 11:00.

По данным ЦИК области, явка на 18:00 составляла 57,53%. По предварительным данным, к закрытию участков проголосовали 62,74%.

ИА REGNUM напоминает, что на выборах президента РФ в 2012 году явка составляла 61,34%, а за Владимира Путина свои голоса отдали 57,93%.