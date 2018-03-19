Москва, 19 марта, 2018, 03:09 — ИА Регнум. В поддержку действующего президента России Владимира Путина высказались более 76% избирателей. Такие данные приводит ЦИК РФ по итогам обработки 90% протоколов участковых избирательных комиссий.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Уже обработано 90,02% итоговых протоколов УИК. Путин лидирует на выборах президента РФ с показателем 76,41% голосов.

Отрыв победителя от кандидата, занявшего второе место, возрос: на счету Павла Грудинина (КПРФ) 12,05% голосов избирателей. В поддержку лидера ЛДПР Владимира Жириновского высказались 5,85% проголосовавших.

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На четвертом месте остается кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак, преодолевшая отметку в 1% — её поддержали 1,59% избирателей. Далее идут Григорий Явлинский («Яблоко», 0,98% голосов), Борис Титов (Партия роста, 0,73%), Максим Сурайкин («Коммунисты России», 0,68%) и Сергей Бабурин («Российский общенародный союз», 0,65% голосов).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам обработки 70% бюллетеней Путин лидировал с показателем 75,91% голосов, Грудинин набирал 13,39% голосов, а Жириновский — 6,73% голосов избирателей.