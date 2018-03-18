Москва, 19 марта, 2018, 00:52 — ИА Регнум. Более 75% избирателей проголосовали за действующего президента РФ Владимира Путина. Таковы результаты голосования после обработки 70% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий, сообщает 19 марта Центризбирком.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В поддержку Путина высказались 75,91% голосовавших. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин с текущим результатом 13,39%.

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На третье месте — лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Его поддержали 6,73% избирателей.

Более одного процента голосов на счету Ксении Собчак. Ее текущий результат — 1,39%, четвертое место.

Остальные претенденты на высший государственный пост по итогам обработки 70% протоколов набирают менее 1% голосов. У Григория Явлинского — 0,88%, у Бориса Титова — 0,68%, у Максима Сурайкина — 0,66%, у Сергея Бабурина — 0,64%.

Выборы президента состоялись в России 18 марта.