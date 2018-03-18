Санкт-Петербург, 19 марта, 2018, 00:53 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга в ходе голосования на президентских выборах 18 марта 2018 года продемонстрировали присущие им высокую социальную и гражданскую ответственность, полагает губернатор города Георгий Полтавченко. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, такое заявление градоначальник сделал на брифинге ночью 19 марта.

Дарья Драй ИА REGNUM Выборы президенты РФ в Петербурге

Петербуржцы обладают острым чувством справедливости и болеют за правду, а потому и сделали единственно верный выбор, сказал губернатор. «Граждане выбрали нашего президента. Нашего во всех смыслах слова», — заявил Полтавченко.

Он отметил, что для оценки работы Владимира Путина достаточно «посмотреть в окно и сравнить, что мы там видели в 2000 году и что видим сейчас».

Все экономические показатели в Петербурге существенно выросли, а особенно важно и показательно то, что более чем на 15 лет выросла средняя продолжительность жизни, сказал губернатор.

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Напомним, по предварительным данным, Владимир Путин на президентских выборах набирает в Петербурге порядка 76% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.