Белград, 19 марта, 2018, 00:02 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич прислал Владимиру Путину поздравление с победой на президентских выборах, сообщает 18 марта пресс-служба главы сербского государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Примите искренние поздравления в связи с переизбранием на пост президента Российской Федерации», — указано в тексте поздравительной телеграммы.

Вучич выразил Владимиру Путину свою уверенность в успешном продолжении его курса на решение «важных для России вопросов», а также на её всестороннее развитие. Сербский президент отметил «исключительный талант лидера с чётким видением и сильной волей, а также ответственностью и самоотверженностью в работе» своего российского коллеги.

Кроме того, Вучич подчеркнул, что Сербия является надёжным партнёром России, и Москва может положиться на приверженность Белграда намерению реализовать совместные проекты.

«Я уверен, что, понимая друг друга, мы создадим лучшие условия для будущих поколений», — написано в телеграмме Александра Вучича.

Как сообщало ИА REGNUM, на пресс-конференции в своем предвыборном штабе Владимир Путин уже заявил, что будет формировать новое правительство после официального вступления в должность президента России.

Подсчет порядка 50% бюллетеней показал, что Владимир Путин безоговорочно лидирует и его победа уже не вызывает сомнений.