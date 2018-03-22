Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

00:00 19.03.2018 18 марта в России состоялись выборы президента. На пост президента Российской Федерации баллотировались восемь кандидатов: Владимир Путин, Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ),Владимир Жириновский (ЛДПР),Ксения Собчак («Гражданская инициатива»),Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия Роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»). ИА REGNUM продолжает трансляцию

00:07 19.03.2018 Первые выборы президента России в Крыму и Севастополе фактически подтвердили показатели референдума 2014 года, считает политолог Александр Бедрицкий. «Естественно, это произошло при более низкой явке, потому что четыре года назад на референдуме решались вопросы, напрямую затрагивающие всех без исключения крымчан, а явка в рамках выборов и прочих институтов представительной демократии всегда уступает явке в ходе волеизъявления прямой демократии», — подчеркнул политолог. Об этом: Крым и Севастополь защитили достижения своего референдума

00:23 19.03.2018 По результатам экзитпола ВЦИОМ, президентом Российской Федерации в первом туре избран В. Путин (73,9% голосов). Второе место занял П. Грудинин (11,2%), третье — В. Жириновский (6,7%). Остальные кандидаты продемонстрировали более скромные результаты: К. Собчак — 2,5%, Г. Явлинский — 1,6%, Б. Титов — 1,1%, С. Бабурин — 1,0%, М. Сурайкин — 0,8%. Недействительных бюллетеней — 1,2%. Опрос проводился на 1 200 избирательных участках в 68 субъектах РФ. Всего было опрошено 162 601 человек. Ответили на вопросы 62,8% респондентов. Отказались от ответа 37,2% респондентов. Читайте также: Экзитпол ВЦИОМ: Путин — 73,9% [[[picture1]]]

00:35 19.03.2018 В Псковской области обработано уже две трети протоколов участковых избирательных комиссий, Владимир Путин сохраняет лидерство с 75,06% голосов в свою поддержку. Второй — Павел Грудинин (11,94%), третий — Владимир Жириновский — 6,98%. У Григория Явлинского в Псковской области — пока четвёртый результат: 1,76%. Это чуть выше, чем у Ксении Собчак — 1,66%. Читайте подробнее: В Псковской области Путин сохраняет 75% после обработки 2/3 протоколов

00:42 19.03.2018 В Астраханской области, по последним данным, лидирующую позицию по итогам голосования занимает Владимир Путин с результатом в 75,92% — за него подано более 131 тысячи голосов из уже подсчитанного количества. Далее идет Павел Грудинин, получивший 16,23% голосов избирателей, и Владимир Жириновский с 4,92%. Ксению Собчак поддержали 1,93% избирателей, Григория Явлинского — 1,19%. Сергей Бабурин, Максим Сурайкин и Борис Титов набрали менее 1% голосов.

00:43 19.03.2018 Руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов, комментируя предварительные итоги выборов 18 марта заявил, что граждане России продемонстрировали, что для них важно будущее страны. «Уже объявлены предварительные результаты, согласно которым Владимир Путин одержал безоговорочную победу. Жители страны оказали ему свою поддержку, что было видно и по социологическим опросам, которые проводились в преддверии выборов. В очередной раз наш народ продемонстрировал единство и сплоченность, определив курс развития страны на предстоящие годы и даже десятилетия», —отметил Алексей Анисимов. Читайте также: «Граждане продемонстрировали, что для них важно будущее страны»

00:51 19.03.2018 В Новгородской области, по итогам обработки более 50% протоколов УИК, Владимир Путин лидирует с результатом 74,17%, на втором месте — Павел Грудинин (КПРФ), за которого проголосовали 11,9%, третий — Владимир Жириновский (ЛДПР), получивший 8,09%. Ксения Собчак (партия «Гражданская инициатива») четвёртая — 1,52%. Остальные кандидаты — Григорий Явлинский, Максим Сурайкин, Сергей Бабурин, Борис Титов — набирают в свою поддержку менее 1%. Подробнее: В Новгородской области обработано более 50% протоколов: за Путина — 74,17%

00:54 19.03.2018 Более 75% избирателей проголосовали за действующего президента РФ Владимира Путина. Таковы результаты голосования после обработки 70% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий, сообщает 19 марта Центризбирком Подробнее: Обработано 70% бюллетеней: у Путина — более 75% голосов

00:57 19.03.2018 В Москве прошёл митинг-концерт, посвященный четвёртой годовщине воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Праздничный концерт «Россия. Севастополь. Крым» провела московская федерация профсоюзов на Манежной площади. Подробный фоторепортаж с концерта: В Москве прошёл концерт в честь воссоединения Крыма с Россией: фоторепортаж

01:08 19.03.2018 По итогам обработки около 13% от общего числа голосов, действующий президент Владимир Путин набирает в Санкт-Петербурге 76,07% голосов. Павел Грудинин идет вторым с 8,82% голосов петербуржцев, Владимир Жириновский получает 4,25%, Ксения Собчак — 3,88%, Григорий Явлинский — 2,87%, остальные кандидаты — менее 2%. Явка на выборах в Северной столице составила 64,11%. Данные будут уточняться.

01:12 19.03.2018 По данным избиркома Ленинградской области, президент Владимир Путин получил в регионе поддержку 80% избирателей на выборах главы государства. У Павла Грудинина — 9%, у Владимира Жириновского — 5,69%. Остальные кандидаты в Ленобласти набрали менее двух процентов голосов. Явка на выборах в Ленобласти составила около 66%.

01:18 19.03.2018 Почти 60% избирателей, по данным ЦИК, проголосовали на выборах президента России 18 марта. По состоянию на 18:00 мск, явка составила 59,93%. С этого момента ЦИК прекратил обновление данных об активности избирателей. В 2012 году на прошлых президентских выборах явка составила 58,3% по данным на 18:00 мск. Таким образом, в 2018 году явка на 1,63% выше.

01:26 19.03.2018 По итогам обработки 93,52% протоколов на выборах в Удмуртии лидирует действующий президент России Владимир Путин — его поддержали 76,19% избирателей. Явка, по предварительным данным ЦИК республики, составила 63,23%. Окончательные результаты голосования региональный избирком представит к полудню 19 марта.

01:31 19.03.2018 Один из главных итогов голосования в Москве — высокая явка избирателей. Об этом заявил председатель Общественной палаты города Москвы Константин Ремчуков. «Это говорит о том, что москвичи откликнулись на всё, что произошло в период избирательной кампании», — заявил он. Также Ремчуков отметил большое число общественных наблюдателей за выборами. В Москве на участки вышли 3497 наблюдателей от Общественной палаты столицы. «До 100% мы не добрали всего 3,42% наблюдателей. Такое в Москве сделано впервые», — добавил он. Читайте подробнее: Главным итогом голосования в Москве назвали высокую явку избирателей

01:33 19.03.2018 В Новгородской области по итогам обработки 91,1% протоколов участковых избирательных комиссий Владимир Путин получил свою поддержку 72,95% голосов избирателей и, если этот процент не изменится, то этот результат станет самым высоким для Путина в Новгородской области за всю историю президентских выборов. Рекорд 2004 года, когда он получил 71,14% голосов, может быть побит. Подсчёт голосов продолжается. Подробности и сравнения: 90% протоколов обработано в Новгородской области: за Путина — 72,95%

01:46 19.03.2018 Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил доверенных лиц и представителей штабов кандидатов за активную работу и корректное участие в избирательном процессе. «Выборы когда-то заканчиваются, а жизнь продолжается. Я хочу вас всех поблагодарить за корректное участие в избирательном процессе и призываю к дальнейшей совместной работе на благо Псковской области», — заявил Ведерников. Читайте также: Предварительные итоги выборов из Псковской области: за Путина — 74,92%

01:59 19.03.2018 Приволжский федеральный округ, по данным ЦИК, является лидером по подсчету голосов и вводу протоколов в систему ГАС «Выборы». В целом по России по данным на 00:30 мск введено более 75% протоколов участковых избирательных комиссий. Обработка и ввод итоговых проколов продолжаются. По словам замглавы ЦИК Николая Булаева, текущая динамика ввода итоговых протоколов заметно опережает показатели подведения итогов президентских выборов в России в 2012 году. В Саратовской области и Удмуртии обработано более 95% итоговых проколов УИК.

02:02 19.03.2018 «20 лет принимаю участие в выборных кампаниях в Пскове, но сегодняшнее голосование показало результат, которого мы не могли даже предположить. Люди активно принимали участие в выборах, приходили семьями на избирательные участки. Псковичи поддержали наш общий призыв быть сплочёнными и показали всему миру, что мы можем сделать вместе. Воодушевление даёт нам силы делать ещё больше добрых дел», — заявил глава города Пскова Иван Цецерский, комментируя результаты выборов президента РФ. Читайте подробнее: Глава Пскова: «Это результат, который мы не могли даже предположить»

02:03 19.03.2018 Владимир Путин, по предварительным данным, получил более 90% голосов на избирательном участке в Ереване, сообщили в посольстве России. В голосовании в Ереване приняли участие 4879 человек. Посол РФ в Армении Иван Волынкин назвал явку беспрецедентной. По данным Sputnik Армения еще более 1200 человек проголосовали на выборах президента России на избирательном участке в Гюмри. Данные по голосованию в Гюмри пока не обнародованы. В 2016 году на выборах в Госдуму за весь день в посольстве России в Ереване проголосовали всего 1070 человек. Как ранее сообщало ИА REGNUM, более 75% избирателей проголосовали за действующего президента РФ Владимира Путина. Таковы результаты голосования после обработки 70% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий, сообщает 19 марта Центризбирком. В поддержку Путина высказались 75,91% голосовавших. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин с текущим результатом 13,39%. Читайте также: Путин в Армении получил более 90%, явка была «беспрецедентной»

02:23 19.03.2018 В Новгородской области участковая избирательная комиссия №1208 к двум часам ночи разобралась со спорным голосованием в Хутынском монастыре под Великим Новгородом: сначала его аннулировали, но затем отметили предыдущее решение. Сейчас на участке ещё продолжается подсчёт голосов, но уже очевидно, что Владимир Путин побеждает и там. Читайте подробнее: Спорное голосование в монастыре под Новгородом всё-таки признали

02:34 19.03.2018 В Костромской области завершен подсчет бюллетеней. За Владимира Путина проголосовало 68,71% пришедших на участки избирателей, за Павла Грудинина — 16,18%, за Владимира Жириновского — 9,26%. Ксения Собчак получила 1,51% голосов. Остальные кандидаты получили менее 1%. Явка по области составила 60,52%.

02:35 19.03.2018 Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила беспрецедентно высокую явку избирателей за рубежом. Более 1,5 млн российских граждан могли проголосовать в загранучреждениях: на избирательных участках, открытых при посольствах и генеральных консульствах. Так, в таиландском Пхукете избиратели стояли в очереди в 40-градусную жару. В Германии, напротив, голосовали в холодную погоду. Было организовано голосование и в Сирии. Находящие там военные и специалисты сделали свой выбор досрочно, пояснила дипломат.

03:10 19.03.2018 В Новгородской области, по предварительным данным ГАС «Выборы», Владимира Путина на выборах президента России поддержали 72,81% избирателей. В Великом Новгороде — 69,78%. Подробности: Предварительные итоги выборов в Новгородской области: за Путина — 72,81%

03:12 19.03.2018 Уже обработано 90,02% итоговых протоколов УИК. Путин лидирует на выборах президента РФ с показателем 76,41% голосов, сообщает ЦИК. Отрыв победителя от кандидата, занявшего второе место, возрос: на счету Павла Грудинина (КПРФ) 12,05% голосов избирателей. В поддержку лидера ЛДПР Владимира Жириновского высказались 5,85% проголосовавших. На четвертом месте остается кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак (1,59% голосов). Остальные кандидаты — Григорий Явлинский, Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин — набирают от 0,98% до 0,65% голосов.

03:24 19.03.2018 Запад, демонизируя Владимира Путина, добился обратного эффекта — консолидации российского общества. Так прокомментировал итоги выборов президента РФ сенатор Алексей Пушков. «Демонизация Путина на Западе произвела обратный эффект в России — небывалое сплочение граждан вокруг его фигуры», — написал Пушков на своей странице в Twitter.

03:34 19.03.2018 Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников заявил, что выборный процесс на территории региона носил абсолютно легитимный характер. «На территории Новосибирской области голосование в день выборов президента Российской Федерации проходило очень организовано и открыто. Существенных нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования не зафиксировано. Не было нарушений общественного порядка», — подчеркнул он. Явка ниже, чем в 2012 году: почему новосибирцы не захотели пойти на выборы

03:39 19.03.2018 В Приморье подвели предварительные итоги выборов! По итогам обработки 95,35% бюллетеней в Приморском крае на выборах президента РФ победу одержал Владимир Путин, набравший 65,31%. За него проголосовали 543 247 человек. На втором месте Павел Грудинин — 21,40% (178 050 голосов), на третьем — Владимир Жириновский — 7,13% (53 335 голосов).

03:42 19.03.2018 В Псковской области завершён подсчёт голосов. Владимир Путин получил голоса 75,05% — за него проголосовали 258 584 жителя Псковской области. На втором месте — Павел Грудинин (КПРФ), который получил в свою поддержку 11,44% (39 407) голосов, на третьем — Владимир Жириновский (ЛДПР) с 6,87% (23 688) голосов. Ксения Собчак («Гражданская инициатива») набрала в Псковской области 1,68% (5794 голоса), Григорий Явлинский («Яблоко») — 1,61% (5533) голосов избирателей. Остальные трое кандидатов получили менее 1%. Читайте об этом: В Псковской области завершили подсчёт голосов: Путин победил с 75,05%

03:45 19.03.2018 В Приморском крае избиратели испортили 14 502 бюллетеня на выборах президента РФ.

03:56 19.03.2018 Выборы президента РФ в Приморском крае прошли при явке избирателей 61,24%. В 2012 году явка на выборах президента РФ в Приморском крае составила 64,42%. За Владимира Путина тогда проголосовали 57,31% избирателей.

03:56 19.03.2018 В избирательной комиссии Новосибирской области рассказали, что в выборах президента РФ в регионе приняли участие около 60% избирателей. По предварительным данным, с значительным преимуществом выборы на территории области выиграл действующий президент Владимир Путин. За него проголосовало более 70% избирателей. Временно исполняющий обязанности губернатора области Андрей Травников, в свою очередь, отметил, что по сравнению с результатами выборов 2012 года она возросла, по предварительным данным, как минимум на 15%. «Это весомое подтверждение правильности решений, которые принимаются как на федеральном уровне, главы государства, так и тех инициатив, которые были высказаны Владимиром Путиным в поддержку Новосибирской области», — заявил Травников.

04:02 19.03.2018 Выборы 18 марта стали рекордными и по явке избирателей, и по поддержке действующего главы государства Владимира Путина, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Это был феноменальный результат выборов и по явке, и по поддержке Владимира Путина за все годы его руководства», — сказала Матвиенко. По оценкам, более 50 млн голосов были отданы в пользу Путина. Речь идет о поддержке национального лидера, вокруг которого граждане сплотились в условиях экономических трудностей, пояснила сенатор.

04:07 19.03.2018 В Якутии явка избирателей на выборах президента РФ упала. Якутии не удалось улучшить свой результат по явке избирателей на выборах президента РФ в сравнении с посещаемостью участков в 2012 году. 18 марта проголосовали 70,99% жителей республики, тогда как в 2012 году этот показатель составлял 74,56%, в в 2008 — 75,15%, в 2004 — 84,97%.

04:09 19.03.2018 Жители Якутии выбрали президентом РФ Владимира Путина, за него в республике проголосовали 64,38% избирателей. Второе место в республике занял Павел Грудинин (КПРФ) с результатом 27,25%, третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (3,96%).

04:27 19.03.2018 На участке №2151 в Москве, где традиционно голосует Владимир Путин, его кандидатуру поддержали 63,9% избирателей — 440 человек. Явка на участке составила 54,6%. Подробнее: Назван результат Путина на участке, где он голосовал

05:04 19.03.2018 В Приморье на избирательном участке в городе Артёме часть бюллетень будет не учтена при подведении итогов голосования на выборах президента РФ, такое решение приняла избирательная комиссия после поступивших жалоб на вброс бюллетеней. «Участковая избирательная комиссия приняла решение признать недействительными бюллетени из того ящика, в который якобы осуществлялся вброс, и установить итоги голосования на основании тех бюллетеней избирателей, которые голосовали вне помещений, то есть переносные ящики для голосования, и в другой стационарный ящик, который тоже был на данном избирательном участке», — прокомментировала глава регионального избиркома Татьяна Гладких.

05:05 19.03.2018 ЦИК: по итогам обработки 98,04% протоколов УИК Владимир Путин набрал 76,63% голосов. В пользу действующего главы государства высказались 54 млн 518 тыс. 110 избирателей.

05:09 19.03.2018 Несмотря на то, что вброс бюллетеней на одном из избирательных участков в Приморье был зафиксирован и избирательная комиссия приняла решение не учитывать их при подведении итогов на выборах президента РФ, врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко назвал прошедшие выборы честными и открытыми. «Выборы в Приморье прошли честно и открыто. И теперь важно показать людям, что в крае меняется обстановка. Нам сегодня нужно работать, делать из региона инвестиционно привлекательную территорию, менять отношение к Приморью людей, бизнеса — чтобы все увидели качественные изменения», — подчеркнул глава региона.

05:22 19.03.2018 Явка на выборах президента РФ в Амурской области составила 62,15%. Это выше, чем в 2012 году: тогда на участки пришли 60,39% обладающих правом голоса жителей региона.

05:30 19.03.2018 По итогам обработки 79,4% бюллетеней, за Владимира Путина в Татарии проголосовали 82,9% избирателей, пришедших на участки. За действующего главу государства проголосовали 1 616 660 человек. Читайте также: Путин набрал в Татарии почти 83% голосов: обработано 79,4% бюллетеней

05:41 19.03.2018 Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента России. Стремление российского лидера к независимости и развитию служит гарантией достижения в мире политического равновесия, отметил он. Подробнее: «Гарант равновесия»: Мадуро поздравил Путина с победой на выборах

05:42 19.03.2018 В Амурской области по предварительным данным за Владимира Путина проголосовали 67,04% избирателей, на 4,2% больше, чем в 2012 году. Павел Грудинин (КПРФ) набрал в регионе 18,62% голосов, Владимир Жириновский (ЛДПР) — 9,61%, Ксения Собчак («Гражданская инициатива») — 1,12%.

05:51 19.03.2018 После обработки 65,98% бюллетеней в Нижегородской области за Владимира Путина проголосовали 77,27% избирателей — 1 322 553 человека из пришедших на участок 18 марта 2018 года. Читайте также: 77,27% голосов — нижегородская поддержка Владимира Путина

05:52 19.03.2018 Сахалин преподнес сюрприз на выборах президента России, увеличив явку избирателей на участки сразу почти на 10%. Согласно итоговым данным Сахалинского Облизбиркома, явка в единственном островном регионе России составила 61,20%. В 2012 году на участки пришли только 51,52% избирателей.

05:55 19.03.2018 За Владимира Путина на Сахалине проголосовали 66,92% от общего числа избирателей. Это на 10,62% больше, чем на выборах президента в 2012 году. Тогда за Путина отдали голоса 56,30% избирателей.

05:55 19.03.2018 В Оренбургской области явка в день президентских выборов составила 66,09%. Владимира Путина поддержали поддержали 72,97% электората. Следом с большим отрывом от лидера Павел Грудинин (КПРФ) — 15,47%.

05:57 19.03.2018 Результат Владимира Путина после обработки 99% итоговых протоколов УИК составляет 76,65% голосов избирателей, сообщает Центризбирком.

05:59 19.03.2018 На Камчатке, где вместе с Чукоткой, голосование на выборах президента стартовало первым в стране 18 марта в 08:00 по местному времени (23:00 17 марта мск), явка составила 67,74%. В выборах приняли участие 239 045 человек. На выборах президента в 2012 году в регионе явка была ниже — 61,08%.

05:59 19.03.2018 В Свердловской области после обработки всех протоколов участковых избирательных комиссий победу на выборах президента России с результатом 74,60% одерживает Владимир Путин. Вторую позицию сохраняет Павел Грудинин, за которого проголосовали 11,58% пришедших на выборы свердловчан, а на третьем месте Владимир Жириновский с 6,79% голосов избирателей. Чуть более 2% набрала Ксения Собчак и за Григория Явлинского отдали свои голоса 1,3% избирателей в Свердловской области. Остальные кандидаты не набрали одного процента.

06:00 19.03.2018 За Владимира Путина в Прикамье проголосовали 76,35% от общего числа избирателей. Это на 13,41% больше, чем на предыдущих выборах, в 2012 году 62,94% избирателей отдали свои голоса в поддержку Владимира Путина.

06:02 19.03.2018 На Камчатке Владимира Путина на выборах президента РФ 18 марта поддержали 69,44% избирателей (112 401 голосов). Второе место у Павла Грудинина — 16,95% (27 432 голоса) и третье у Владимира Жириновского — 8,48% (13 733 голоса).

06:04 19.03.2018 Итоговая явка в Еврейской АО на выборах президента РФ составила, по данным Облизбиркома 60,25%. Это на 1,73% больше, чем в 2012 году — тогда на участки в автономии пришли 58,52% избирателей.

06:05 19.03.2018 За Владимира Путина в ЕАО отдали голоса 67,48% избирателей. Таким образом, действующий глава государства увеличил количество своих сторонников в ЕАО на 5,89% с 2012 года — тогда за него проголосовали 61,59% избирателей.

06:21 19.03.2018 Красноярский край проголосовал за Владимира Путина. По результатам обработки 93,96% протоколов участковых избирательных комиссий он получил в регионе поддержку более 70% избирателей. Подробности: Избиратели Красноярского края поддержали Владимира Путина

06:31 19.03.2018 На Камчатке Владимир Путин получил почти 70% голосов избирателей на выборах президента РФ. «На выборах жители Камчатки поддержали действующего президента России Владимира Путина, выразив своё согласие с тем курсом, которым идёт развитие нашей страны. Для нас, жителей Дальнего Востока, это также означает, что реализация всех задач, направленных на приоритетное развитие региона, на привлечение инвестиции и, главное, на улучшение качества жизни людей здесь, будет продолжена», — прокомментировал губернатор Камчатки Владимир Илюхин.

06:35 19.03.2018 В Челябинской области Владимир Путин получил 73% голосов избирателей. Это почти на 8% больше, чем было в 2012 году. Явка также оказалась выше уровня 2012 года. Подробности: В Челябинской области Владимир Путин набрал 73%

06:44 19.03.2018 Итоговая явка на выборах президента России в Хабаровском крае составила 61,24%. Это больше, чем в 2012 году на 5,14%, тогда на участки пришли 56,10% избирателей. Лидером явки стал Комсомольский район — там на участки явились более 81% избирателей.

06:48 19.03.2018 За Владимира Путина в Хабаровском крае проголосовали 65,78% избирателей. Количество сторонников действующего главы государства с 2012 года выросло на 9,63% — на прошлых выборах за него отдали голоса только 56,15% граждан, пришедших на голосование в регионе.

06:58 19.03.2018 Магаданская область показала по явке на выборы президента Росси один из лучших результатов среди регионов Дальнего Востока. Избирательные участки 18 марта посетили 71,91% жителей Колымы. Для сравнения, в 2012 году явка на выборах главы государства в регионе составляла 58,96%.

06:59 19.03.2018 В ЕАО второе место в предвыборной президентской гонке, правда, с большим отрывом от Владимира Путина, занял Павел Грудинин. За него отдали голоса 18,12% избирателей. На третьем месте — Владимир Жириновский — 9,52% голосов. Остальные кандидаты — Ксения Собчак, Борис Титов, Сергей Бабурин, Максим Сурайкин, Григорий Явлинский — не сумели преодолеть 1%-й барьер.

07:01 19.03.2018 На Сахалине вторым номером в борьбе за пост президента Российской Федерации пришёл Павел Грудинин с результатом 17,99%. За ним следует Владимир Жириновский с 8,76% голосов, 1,69% голосов набрала Ксения Собчак. Борис Титов, Максим Сурайкин, Григорий Явлинский, Сергей Бабурин не набрали и 1% голосов

07:06 19.03.2018 В Свердловской области явка на 20:00 составила 62,35%. Владимир Путин набрал 74,60%. Подробно: В Свердловской области обработаны протоколы всех УИКов

07:07 19.03.2018 С очень высоким результатом пришёл к итогу выборов в Хабаровском крае Павел Грудинин — 18,42%. На третьем месте — бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 9,32% голосов. Ксения Собчак набрала у хабаровчан 1,73% голосов. В активе остальных — Сергея Бабурина, Максима Сурайкина, Бориса Титова и Григория Явлинского не набралось и 1% голосов.

07:08 19.03.2018 Уровень поддержки Владимира Путина на Колыме за шесть лет вырос на 16% по сравнению с 2012 годом и на на 9,8% с 2004-м. Действующего президента на выборах 18 марта поддержали 72,3% избирателей.

07:11 19.03.2018 Глава Хакасии Виктор Зимин поблагодарил жителей региона за высокую активность на выборах президента РФ. По предварительным данным, итоговая явка в Хакасии составила 65,86%. Участие в голосовании 18 марта принял 244 201 житель республики. Всего в списки избирателей было включено более 369 тысяч человек. Подробности: Выборы-2018: глава Хакасии доволен явкой в регионе

07:14 19.03.2018 На выборах президента РФ в Магаданской области первое место занял Владимир Путин с результатом 72,3%. Второе место га Колыме у кандидата от КПРФ Павла Грудинина (14,07%), третье — у лидера ЛДПР Владимира Жириновского (8,34%). Ксению Собчак в Магаданской области поддержали 1,37% избирателей, Сергея Бабурина и Максима Сурайкина — по 0,56%, Бориса Титова — 0,62%, Григория Явлинского — 0,67%.

07:15 19.03.2018 Результаты выборов в Магаданской области прокомментировал глава региона Владимир Печёный. «Нас порадовала высочайшая активность колымчан на выборах президента РФ. Магаданцы сделали свой выбор. Северные регионы демонстрируют сплоченность и высокую активность. Хочу поблагодарить колымчан за понимание важности этого события, важности дальнейшего развития страны и, в частности, Колымы», — заявил он.

07:20 19.03.2018 В Новосибирской области по предварительным данным победу одерживает Владимир Путин. По данным избирательной комиссии региона, свои голоса за него отдали 71,06% (926 858 избирателей), при обработанных 84% бюллетеней (из 44 ТИК протоколы приняты от 37). Явка к 19:30 (время местное) 18 марта составила 57,93% (1 млн 249 тыс. избирателей). В Новосибирской области Путин набрал более 71%, обработано 84% бюллетеней

07:21 19.03.2018 В Чукотском автономном округе обработаны все 100% бюллетеней. Явка на выборах президента РФ в регионе — 82,28%. В 2012 году на выбора президента в автономном округе пришли 81,56% избирателей, в 2008 — 88,04%, в 2004 — 85,31%.

07:22 19.03.2018 Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поблагодарил жителей региона за активную жизненную позицию на выборах президента России. «Выборы были очень хорошо организованы. Я побывал на многих избирательных участках и люди, которые пришли голосовать, это подтверждали. Люди подходили, благодарили за организацию и нестандартный подход к проведению мероприятий на участках. Хочу подчеркнуть, что жители края стали более ответственно относиться к выборам, понимая, что определяют будущее страны и Хабаровского края», — сказал Вячеслав Шпорт.

07:28 19.03.2018 Владимира Путина на выборах президента РФ 18 марта поддержали на 9,8% больше избирателей Чукотки, чем шесть лет назад. Действующий глава государства получил в Чукотском АО 82,31% голосов избирателей.

07:28 19.03.2018 На Ямале Владимир Путин набрал 85,54% голосов. Явка составила 91,87%. В 2012 году явка была 95,48%. Тогда Владимир Путин получил 84.58% голосов.

07:29 19.03.2018 В Чукотском автономном округе Владимир Путин набрал 82,31% голосов избирателей. Второй результат у Владимира Жириновского (7,31%), третий — у Павла Грудинина (5,86%).

07:35 19.03.2018 Глава Якутии Егор Борисов поблагодарил жителей республики за проявленные на выборах президента России неравнодушие и сплочённость. «Мы проголосовали за свою безопасность и свободу, за стабильные доходы трудящихся, за здоровое и образованное общество, за спокойствие и благополучие наших ветеранов, за счастливое и успешное будущее нашей молодёжи, за сохранение всех культур и языков народов многонациональной России, за последовательное развитие Дальнего Востока и Арктики», — уверен Борисов.

07:39 19.03.2018 В Калининградской области обработаны протоколы уже всех 577 участковых избирательных комиссий. Владимир Путин набрал 76,35% голосов. На втором месте — Павел Грудинин (10,20%). На третьем — Владимир Жириновский (6,01%0). Результат Ксении Собчак для Калининграда — 2,54% голосов.

07:42 19.03.2018 В Воронежской области 952 тыс. 642 избирателя, или 78,88% отдали свои голоса действующему президенту Владимиру Путину. Представитель КПРФ Павел Грудинин набрал 11,3% (136 тыс. 435), его соперник от ЛДПР Владимир Жириновский получил 5,37% (64 тыс. 905). Сергей Бабурин от «Российского общенародного союза» набрал 0,65% (7 тыс. 830 голосов), за Ксению Собчак («Гражданская инициатива») проголосовали 1,08% (13 тыс. 024 избирателя), Максим Сурайкин («Коммунисты России») получил 0,71% (8 тыс. 561), Борис Титов («Партия Роста») набрал 0,60%, Григорий Явлинский («Яблоко») — 0,63%.

08:01 19.03.2018 В Ивановской области за Владимира Путина на выборах президента РФ, состоявшихся 18 марта, проголосовали 71,37% жителей. На втором месте — кандидат от КПРФ Павел Грудинин, который получил поддержку 14,81% жителей региона. Кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский набрал 7,89% голосов. Сергей Бабурин от «Российского общенародного союза» получил 0,9%, за Ксению Собчак («Гражданская инициатива») проголосовали 1,64% избирателей. Максим Сурайкин от «Коммунистов России» сумел получить поддержку 0,74% жителей, также не смогли набрать более 1% Борис Титов («Партия Роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»), получившие, соответственно, 0,78% и 0,87%.

08:16 19.03.2018 79,2% жителей Тульской области отдали свои голоса на выборах президента РФ Владимира Путина18 марта. Представитель КПРФ Павел Грудининполучил голоса 9,48% жителей региона. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский набрал 5,96%. Сергей Бабуринот «Российского общенародного союза» получил 0,7% голосов. За Ксению Собчак(«Гражданская инициатива») проголосовали 1,43% жителей региона, принявших участие в выборах. Максим Сурайкин(«Коммунисты России») набрал 0,66% голосов. Борис Титов(«Партия Роста») получил 0,65%, а Григорий Явлинский(«Яблоко») — 0,92%. По окончательным данным, явка в регионе составила 68,54% избирателей

08:18 19.03.2018 Четыре села Якутии показали явку в 100% на выборах президента РФ. 18 марта пришли все избиратели сёл Эмис, Мяндиги, Едяй и Урех.

08:24 19.03.2018 Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поблагодарил жителей региона, которые отдали свой голос на выборах президента РФ 18 марта. Комментируя итоги выборов в регионе, он назвал победу Владимира Путина честной и чистой. Явка на выборах президента РФ в Томской области составила 59,23%. По предварительным данным избиркома области, Владимиру Путину отдали свой голос 71,23% избирателей региона. Томский губернатор: Владимир Путин одержал «честную и чистую победу»

08:30 19.03.2018 На Кубани за Владимира Путина на выборах президента РФ проголосовали 81,4%, или 2 млн 544 тыс. жителей. Павел Грудинин от КПРФ набрал 10,01% (312,9 тыс. избирателей). За кандидата от ЛДПР Владимира Жириновского свой голос отдали 142,8 тыс. человек — таким образом, он набрал 4,57%. Остальные кандидаты получили менее одного процента голосов.

08:31 19.03.2018 В Чувашии обработаны все действительные бюллетени, а их было 687 651. Всего в список избирателей были включены 915 080 человек, явка предварительно составила 75,14%. Напомним, на президентских выборах в 2012 году в Чувашии явка составляла 73,64%, в 2008 году — 73,44%, в 2004 году — 66,67%, в 2000 году — 70,81%. В результате в Чувашии лидером стал Владимир Путин, которого поддержали 539 036 избирателей, или 77,29% от числа пришедших на выборы. В 2012 году на выборах президента Путин набрал в Чувашии 62,32% голосов, в 2004 году — 67,12%, в 2000 году — 44,28%.

08:32 19.03.2018 В ХМАО-Югре Владимир Путин получил 76,23% голосов избирателей. Это почти на 10% больше, чем было в 2012 году. Подробно: В Югре Владимир Путин набрал 76,23% голосов

08:38 19.03.2018 Во Владимирской области Владимир Путин набрал на 3% меньше голосов, чем в среднем по России. Минимальный результат действующего главы России — в Кольчугинском районе. Здесь за Владимира Путина проголосовали 69% избирателей.

08:40 19.03.2018 Избирательная комиссия Новгородской области опубликовала итоговый протокол по выборам президента России. Владимир Путин победил на выборах, набрав 72,65% голосов избирателей Новгородской области — за него проголосовали 209 286 человек. Это на 14,74% больше, чем его поддержка в регионе на выборах в 2012 году. А явка — чуть меньше, чем шесть лет назад. Читайте подробнее: Итоги: В Новгородской области явка на выборах президента составила 57,3%

08:50 19.03.2018 В Курганской области Владимир Путин получил 73,30%. На втором месте Павел Грудинин (13,67%), на третьем — Владимир Жириновский — (8,74%). Также читайте: Победа Путина в Зауралье — более 73%

08:53 19.03.2018 Представители Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» впервые получили возможность проголосовать на выборах президента РФ в «своём доме». 18 марта избирательный участок №195, расположенный в здании Хабаровского профобъединения, показал высокую явку избирателей в городе, 65,34%. Отдать свой голос за президента РФ в здание Профсоюзов сотрудники пришли вместе с семьями. «Это очень здорово, что мы можем проголосовать в нашем «общем доме», в здании Профобъединения. Наши сотрудники приходили не одни — на 195-м избирательном участке регистрировались их близкие, чтобы вместе со своей семьей сделать важнейший в жизни страны выбор. К тому же, профсоюзы выдвигали своих наблюдателей на избирательных участках своих территорий. Безусловно, безоговорочная победа Владимира Путина и столь высокая явка в Хабаровском крае связана не только с его сильными лидерскими качествами, но и с его инициативами, реализующимися на территории региона, с особым вниманием, которое президент уделяет дальневосточникам», — считает председатель Союза «Хабаровское краевое объединений организаций профсоюзов» Галина Кононенко.

08:57 19.03.2018 В Ульяновской области, по предварительным данным, Владимир Путин набирает 74,27% голосов. Отметим, что в 2012 году за Путина в регионе проголосовало 58,18% избирателей, в 2004 году — 65,91%. Второе место в регионе по итогам голосования занял Павел Грудинин, которого выбрали 14,74% избирателей. В топ-3 вошёл также Владимир Жириновский, получив 6,22% голосов.

09:05 19.03.2018 В Белгородской области на выборах президента РФ лидирует действующий глава страны с результатом 79,71% голосов. Далее с большим отрывом следуют Павел Грудинин (10,43%) и Владимир Жириновский (5,57%). Остальные пять кандидатов получили менее 1% голосов. Обработано 100% бюллетеней.

09:09 19.03.2018 В Рязанской области на выборах президента России Владимир Путин набирает 76,34% голосов. На втором месте Павел Грудинин (12,65%), на третьем — Владимир Жириновский (6,17%). Ксения Собчак получила 1,29% голосов. Остальные кандидаты набрали по 0,6−0,7%. Результаты выборов в регионе практически такие же, как и в целом по России.

09:14 19.03.2018 В Кемеровской области Владимир Путин одержал уверенную победу — 85,42%, за него проголосовали почти 1 млн 423 избирателя. Явка в регионе на 18:00 18 марта 2018 года составила 75,05%. Для сравнения, на выборах президента в 2000 году она составляла 65,28%, в 2004 году — 71,86%, в 2008 году — 82,17%, в 2012 — 70,73%. В Кузбассе Владимир Путин набрал 85,42% голосов избирателей

09:16 19.03.2018 В Пензенской области Владимир Путин набрал 79,98% — значительно больше, чем было в 2012 и 2004 годах, когда в регионе его поддержали соответственно 64,27% и 64,56% избирателей. Второе место — у Павла Грудинина, за которого проголосовали 9,98% избирателей. Владимир Жириновский получил 5,6% голосов.

09:17 19.03.2018 В Тюменской области явка на выборах президента Российской Федерации упала. Но Владимир Путин получил больше голосов, чем в 2012 году — 79,75%. Также читайте: В Тюменской области Владимир Путин набрал почти 80%

09:21 19.03.2018 В Башкирии по итогам обработки всех бюллетеней за Владимира Путина отдали свои голоса 77,65%, что почти на 2% больше, чем на аналогичных выборах в 2012 году. Читайте также: Башкирия отдала 77,65% голосов Владимиру Путину

09:21 19.03.2018 В Татарии подвели итоги подсчёта 100% бюллетеней. Явка на выборах президента РФ 18 марта 2018 года составила 77,45%. За Владимира Путина свои голоса отдали 82,09% избирателей, как и в 2012 году. Читайте также: Татарские избиратели отдали Путину 82,09% своих голосов

09:32 19.03.2018 В Севастополе и Крыму — ожидаемый результат: Владимир Путин получил 92,16% и 90,19%, соответственно. В тройку кандидатов, которые сумели набрать больше одного процента, вошли Павел Грудинин, Владимир Жириновский и Ксения Собчак.

09:34 19.03.2018 В Бурятии, по предварительным данным, свои голоса за Владимира Путина 18 марта отдали 333 930 избирателей. Это 73,72% голосов. Предварительная явка на выборах президента РФ в республике составляет 75,20%. Подробности: В Бурятии Путин получил более 70% голосов

09:42 19.03.2018 В Курской области итоговая явка на выборы президента Российской Федерации составила 64,48%. Владимир Путин набрал 81,01% голосов, Павел Грудинин — 9,57%, Владимир Жириновский — 5,60%. За Ксению Собчак проголосовали 0,95% избирателей, за Сергея Бабурина — 0,57%, за Максима Сурайкина — 0,56%. У Бориса Титова — 0,44%, у Григория Явлинского — 0,42%.

09:43 19.03.2018 В Волгоградской области Владимир Путин набирает 77,56% голосов. В абсолютных цифрах, за президента проголосовали почти 929,8 тысячи человек. В 2012 году Владимир Путин набрал в регионе 63,41% голосов. Количество людей, проголосовавших за него, тогда составляло чуть более 810 тысяч.

09:45 19.03.2018 В Мордовии, по предварительным данным, с огромным отрывом ото всех остальных кандидатов лидирует Владимир Путин — ему свои голоса отдали 85,35% избирателей республики. Читайте также: Более 85% избирателей Мордовии выбрали своим президентом Путина

09:46 19.03.2018 В Саратовской области Владимира Путина выбрали 78,33% избирателей. Это почти на 7,7% больше, чем было на президентских выборах в 2012 году. Читайте также: 78,3% голосов набрал Владимир Путин в Саратовской области

10:09 19.03.2018 По итогам выборов стало ясно, что изменений во внутренней политике страны не будет, считает депутат Госдумы от КПРФВера Ганзя. Если бы Путин набрал 56%, но честно, участвуя наравне со всеми в дебатах, он вызвал бы уважение и у населения, и у оппозиции, и у мирового сообщества, полагает депутат. Читайте также: Выборы показали, что «изменений во внутренней политике не будет»

10:09 19.03.2018 В Самарской области за Владимира Путина проголосовали 75,82%, что значительно больше, чем было на выборах-2012, когда его выбрали 58,56% избирателей. Павел Грудинин занял второе место, получив 11,63% голосов. На третьей строчке — Владимир Жириновский с 6,02% голосами. Явка в области составила 66,91% избирателей (на выборах президента в 2012 году — 60,77).

10:13 19.03.2018 На текущий момент в Москве обработано 99,94% протоколов. Голоса избирателей распределяют следующим образом: за Владимира Путина было подано 3 203 240 голосов или 70,88%, за Павла Грудинина — 563 819 или 12,48%, за Ксению Собчак — 184 251 или 4,08%, за Сергея Бабурина — 43 313 или 0,96%, за Максима Сурайкина — 32 672 или 0,72%, за Бориса Титова — 70 340 или 1,56%, за Владимира Жириновского — 212 191 или 4,7%, за Григория Явлинского — 143 065 или 3,17%.

10:24 19.03.2018 В Московской области обработано 100% протоколов. Голоса избирателей распределились следующим образом: за Владимира Путина было подано 2 758 911 голосов или 74,49%, за Павла Грудинина — 476 897 или 12,88%, за Ксению Собчак — 78 893 или 2,13%, за Сергея Бабурина — 26 448 или 0,71%, за Максима Сурайкина — 24 523 или 0,66%, за Бориса Титова — 36 133 или 0,98%, за Владимира Жириновского — 203 869 или 5,5%, за Григория Явлинского — 49 664 или 1,34%.

10:26 19.03.2018 В Марий Эл на выборах президента РФ свои голоса за Владимира Путина отдали 73,99% избирателей — 263 725 из 536 655 зарегистрированных на 18 марта 2018 года. Второе место в регионе получил кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 14,55% (51 873 избирателя). У Владимира Жириновского — голосов вдвое меньше — 6,88%. На президентских выборах 2012 года Владимир Путин получил 59,98% голосов избирателей региона. Можно сделать вывод о росте поддержки действующего президента среди населения республики за прошедшие шесть лет. Лидер КПРФГеннадий Зюганов тогда набрал 22,09%. Явка на 18 часов составила 60,16%. В 2012 году явка в республике составляла 63,01%. Читайте также: Выборы в Марий Эл: почти 74% — за Путина, 14,55% — за Грудинина

10:27 19.03.2018 «Выборы президента РФ прошли спокойно и достойно, с очень хорошим результатом», — считает политолог Виктор Бурлаков. Подробнее: Как Дальний Восток России выбирал президента: спокойно и достойно

10:28 19.03.2018 Волеизъявление прошло в строгом соответствии с законами и демократическими принципами, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин: «Легитимность выборов ни у кого не вызывает сомнений. Подтверждение тому — большое количество зарубежных наблюдателей от которых мы услышали позитивную оценку ходу и проведению выборов». Читайте также: Володин: Победа Путина — гарантия движения страны вперед

10:33 19.03.2018 Алтайский край показал на президентских выборах удивительные результаты. Ярлыки «традиционно протестный регион» или «красный» пояс», до сих пор навешиваемые некоторыми политическими силами, постепенно уходят в прошлое. Жители региона продемонстрировали высокую гражданскую активность (если в 2012 году явка была 59,95%, то в 2018 году — уже 65,40%) и лояльность действующей власти (в 2012 году за Путина отдали голоса 59,95% избирателей, в 2018 году — 65,40%). И это при том, что в Алтайском крае 18 марта открылось самое большое в Сибири число избирательных участков для выборов президента РФ — 1831. «Если сравнить результаты в регионе Президента России с его первыми выборами, то динамика еще более впечатляющая. В 2000 году за В. Путина проголосовало 44,7 процента жителей региона. Если бы тогда вся Россия проголосовала как Алтайский край, то выборы прошли бы в два тура», — считает начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике Андрей Ляпунов. Читайте также: Переломный момент: удивительные результаты Алтая на выборах

10:39 19.03.2018 Председатель ЦИК Элла Памфилова: «Присутствовали (на выборах президента РФ) 474,5 тыс. наблюдателей, 105 тыс. комиссий с правом совещательного голоса и функциями наблюдателя и 10,5 тыс. представителей СМИ. Нет информации ни об одном удалении члена комиссии с правом совещательного голоса. На выборах работало 1513 иностранных избирателей из 115 стран мира. 14 международных организаций направили 977 наблюдателей».

10:40 19.03.2018 Председатель ЦИКЭлла Памфилова: «В 2012 году работали 685 иностранных наблюдателей из 58 стран мира. Почти вдвое увеличить количество наблюдателей и стран».

10:41 19.03.2018 В Кировской области Владимир Путин набрал 70,41% голосов. Это почти на 12,5% больше по сравнению с президентскими выборами 2012 года. У Павла Грудинина — 13,7% голосов. Явка, по предварительным данным, составила 62,75% (в 2012 году — 60,77%).

10:50 19.03.2018 На 9 часов утра по московскому времени обработано 99,84% протоколов УИК, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. На данный момент тройка лидеров выглядит следующим образом: Владимир Путин — 56 206 514 голосов или 76,66%, Павел Грудинин — 8 648 147 или 11,8%, Владимир Жириновский — 4 151 063 или 5,66%. Далее голоса распределились так: Ксения Собчак — 1 226 145 или 1,67%, Григорий Явлинский — 765 122 или 1,04%, Борис Титов — 565 189 или 0,76%, Максим Сурайкин — 498 575 или 0,68%, Сергей Бабурин — 477 903 или 0,65%.Общероссийская явка на выборы составила 67,47% 73,36 млн человек. Проголосовали досрочно, в том числе за рубежом и в труднодоступные местах — 181 тыс. человек.

10:52 19.03.2018 Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин отметил высокую активность жителей на выборах и поблагодарил «за их гражданскую позицию». «Судя по поступающим данным, жители региона показали очень высокий уровень поддержки Владимира Путина. Это важнейший показатель успешности проводимой в стране политики, именно доверие граждан является фундаментом для дальнейшего развития, главная цель которого — повышение уровня жизни», — добавил он. За действующего президента РФ свои голоса отдали 77,26% нижегородских избирателей.

10:53 19.03.2018 Эксперт объяснил «Феномен Грудинина». В Якутии на выборах президента РФ 18 марта Павлу Грудинину удалось набрать более 27% голосов избирателей (в общем по стране 11,79%). «В Якутии довольно серьезное протестное ядро, которое проявляется себя постоянно на крупных выборах, начиная с 90-х годов. Это примерно 20−24% голосов», — прокомментировал политолог Виталий Обедин. Подробнее: «Феномен Грудинина» объяснили наличием серьёзного протестного ядра в Якутии

10:54 19.03.2018 Председатель Законодательной думы Сахалинской области Андрей Хапочкин поблагодарил жителей островного региона за активную гражданскую позицию и выразил уверенность в том, что курс, который обозначил Владимир Путин в послании Федеральному собранию, поможет региону развиваться еще более стабильно и успешно. «Выборы президента России стали важнейшим событием в жизни России и Сахалинской области. Подавляющее большинство жителей островного региона отдали голоса за Владимира Путина, проявив солидарность со всей страной в выборе будущего развития», — сказал Андрей Хапочкин.

10:55 19.03.2018 В день выборов президента России 18 марта жители Сахалина и Курил испортили 3946 избирательных бюллетеней. Это значительно больше, чем на выборах 2012 года — тогда желающих испортить свой бюллетень оказалось 2846 человек.

10:56 19.03.2018 В ЕАО избирателей, которые явились на участки для голосования для того, чтобы испортить свои бюллетени облизбирком насчитал 1331. В 2012 году таких было меньше — 1208 человек.

11:10 19.03.2018 В Хабаровском крае в ходе голосования на выборах президента России 18 марта 10 969 избирателей испортили свои бюллетени. В 2012 году таких в крайизбиркоме насчитывали только 8 733.

11:15 19.03.2018 Зампред ЦИК Николай Булаев: «71,8 млн чел голосовало в 2012 году. В 2018 году более 73 млн человек. Это 56 млн 206 514 голосов (за Владимира Путина). Абсолютный рекорд. Темпы ввода протоколов были в 2 раза выше, чем в кампании Госдумы в 2016 году».

11:26 19.03.2018 В Удмуртии обработали 100% протоколов. Действующий президент РФ Владимир Путин набрал 76,23%, Павел Грудинин — 11,33%, Владимир Жириновский — 6,78%, Ксения Собчак — 1,54%. Результат остальных кандидатов — Бориса Титова, Максима Сурайкина, Григория Явлинского, Сергея Бабурина — не превысил 1%. Явка составила 63,26%. В президентских выборах в 2012 году приняли участие 64,4% избирателей.

11:27 19.03.2018 Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что в настоящий момент есть информация об отмене голосования на пяти участках в трёх субъектах РФ. Три участка находятся в республике Дагестан: 380 (в городе Дагестанские огни), 1126 (в Махачкале) и на участке 1284. В Тюменской области на участке 2239 был зафиксирован вброс бюллетеней. В Кемеровской области также было принято решение об отмене голосования на двух участках: 509 (в Междуреченске, где в ходе просмотра видеотрансляции обнаружила факты вброса) и на участке 766 Куйбышевского района города Новокузнецк (также из-за вброса). Читайте подробнее: В ЦИК заявили об отмене голосования на пяти участках России

11:40 19.03.2018 В Калужской области Владимир Путин набрал на 17,14% больше голосов, чем в 2012 году. За него отдали свои голоса 414 тыс. 027 человек, что составляет 76,16%. На выборах в марте 2012 года Владимира Путина поддержало 59,02% избирателей региона. Что касается явки избирателей, то этот показатель вырос на 4,4%: в 2018 году на участки пришли 543 тыс. 898 человек или 68,17% жителей региона. Читайте подробнее: В Калужской области Владимир Путин набрал на 17,14% больше голосов

11:46 19.03.2018 Зампред ЦИК Николай Булаев: «10:45 проголосовало 73 млн 432 тыс. 312 человека. Явка составляет 76,49%. Невведенным остались протоколы двух избирательных участков. Москва, где активно шло голосование, досчитывают, завершают проверку голосов. Мы вводим протоколы с 97 зарубежных участков. Общее число проголосовавших за рубежом по всей видимости будет 400 тыс. человек».

11:49 19.03.2018 В Саратовской области Владимира Путина поддержали 78,33% избирателей, явка составила 66,5%. «Явка избирателей Саратовской области, итоги убедительно показывают, как важно для всех будущее нашего государства. И ярко свидетельствуют о доверии курсу, который проводится руководством страны», — отметил губернатор Валерий Радаев.

11:53 19.03.2018 Рекордное число голосов за Владимира Путина — показатель того, что наш народ поддержал курс президента она духовно-нравственное противостояние обобщенному Западу. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал калининградский политолог, советник ректора БФУ им. Канта Анатолий Ромашко. «Путин был поддержан потому, что он деятельно констатировал, что русские — не европейцы. У русских свой особый путь. Путин дал понять, что настало время собирать и умножать Русский мир. Прежде всего, это Крым и воюющий за русский мир Донбасс», — сказал Ромашко. По его словам, русский народ поддержал Путин, несмотря на большие провалы в экономике и на наличие «всяких собчак и явлинских».

12:17 19.03.2018 Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что город сдал свой очередной экзамен на политическую зрелость. «76% в Казани за Владимира Путина, при достаточно высокой в сравнении другими городами явке — 61,5% казанцев пришли на избирательные участки, за что им спасибо», — отметил Метшин, добавив, что «мы вместе сделали шаг вперёд, шаг в завтрашнюю сильную Россию, выбрали нашего лидера». Читайте также: «Казань сдала экзамен на политическую зрелость»: Ильсур Метшин о выборах

12:20 19.03.2018 Заявления ряда чиновников стран ЕС и представителей Госдепартамента США о том, что на кандидатов выборов президента Российской Федерации оказывалось давление, а также о необоснованном отказе отдельным из них в регистрации на выборах не соответствуют действительности и могут расцениваться как вмешательство в избирательную кампанию и внутренние дела государства. Об этом заявил глава миссии наблюдателей от СНГ Виктор Гуминский на пресс-конференции в ЦИК 19 марта. «Наше мнение, что работа ЦИК просто впечатляет», — подчеркнул он. Читайте подробнее: Глава миссии наблюдателей СНГ заявил о попытке вмешательства в выборы

12:21 19.03.2018 Начальник УМВД России по Казани Алексей Соколов на совещании 19 марта 2018 года заявил, что выборы президента РФ прошли в рамках закона, нарушений не было, но отмечались попытки провокаций. «Сейчас уже можно доложить о том, что приехали специально обученные, подготовленные, оплаченные заинтересованные люди, чтобы на участках поставить под сомнение законность, создать нервозную ситуацию, вывести из-под контроля. Такие факты были. К чести наших избирательных комиссий, УВД, представителей районных администраций все было в рамках закона, и не допущено никаких эксцессов, которые бы могли поставить под сомнение хоть какие-то моменты в избирательной кампании в Казани. Это самый важный, правильный и нужный для нас результат», — заявил Соколов.

12:29 19.03.2018 По предварительным данным, в Туве свои голоса за Владимира Путина 18 марта 2018 года отдали 91,98% избирателей. Явка в республике составила 93,66% — это один из самых высоких результатов по стране и самый высокий в Сибири. Сибирский рекорд: Тува сказала «да» Владимиру Путину

12:33 19.03.2018 «Кировская область перестает быть электоральной аномалией», — заявил в комментариях региональным СМИ представитель экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов. «Путинское большинство расширяется и сплачивается, что не оправдывает надежды оппозиции», — цитирует эксперта издание newsler. Кузнецов также добавил, что высокий процент голосов за действующего президента — явление характерное не только для Кировской области, но и для России в целом.

12:39 19.03.2018 Во время выборов президента РФ в Нижегородской области не обошлось без курьёзов. Житель одного из населённых пунктов прилетел к избирательному участку на дельтоплане. Руководитель Ситуационного центра Общественной палаты области Евгений Семенов в комментариях местных СМИ рассказал, что мужчина вылетел из деревни Елизарово в Дивеевском районе на дельтаплане и приземлился перед школой в Арзамасском районе, где находился участок, для того чтобы выполнить свой гражданский долг.

12:43 19.03.2018 Политолог Сергей Кочеров, выступая в эфире телекомпании «Волга», комментируя итоги выборов в Нижегородской области отметил, что «Владимир Путин остается политиком №1 в России». "Это должны признать наши зарубежные партнеры. Но россияне должны понять — референдум о доверии главе государства не может заменить настоящие полноценные выборы. Потому что именно на выборах состязаются не просто личности, а разные образы будущего, в котором мы хотели бы жить. И хотелось бы перейти от одобрения настоящего к выбору лучшего будущего», — цитирует Кочерова издание «НТА-Приволжье». Кочеров также напомнил, что «суть выборов заключается не в одобрении каких-то людей (это само собой разумеющее), а в одобрении ясной и понятной программы, в соответствие с которой жизнь россиян изменится к лучшему, и прежде всего в социально-экономическом отношении».

12:46 19.03.2018 Прошедшие выборы были замечательны тем, что народ имел возможность услышать разные точки зрения абсолютно разных кандидатов в президенты, заявил член Совфеда Сергей Калашников. «Таким образом оказались посеяны семена для дальнейших дискуссий о путях развития России. Причем эти дискуссии начнутся уже буквально сегодня-завтра», — отметил также сенатор. Читайте также: Калашников: Выборы посеяли семена для дискуссий о будущем России

12:55 19.03.2018 В Псковской области, по предварительным данным областной избирательной комиссии, явка избирателей на участки в день выборов президента России 18 марта достигла 65,34% — это на 4,15% выше, чем на выборах президента в 2012 году (61,19%).Владимир Путинпобедил на выборах в регионе с результатом 75,05% — это на 15,36% больше, чем шесть лет назад, когда за него проголосовали 57,91% избирателей Псковской области.

13:13 19.03.2018 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский констатировал, что с выборами в РФ ничего не изменилось, поэтому люди хмурые. «Итоги выборов объявили еще год назад, и вчера, по сути, ничего не изменилось. Поэтому сегодня, как я и говорил, люди едут на работу с угрюмыми лицами», — отметил кандидат в президенты РФ.

13:15 19.03.2018 После победы Владимира Путина на президентских выборах в стране может начаться масштабное изменение партийной системы, в результате которой партий может остаться не больше трёх, заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Читайте также: Выборы в РФ «ознаменуют партийную перестройку»

13:24 19.03.2018 Во втором по значимости городе Татарии — Набережных Челнах явка на выборах президента РФ составила 79,31%. Самыми активными 18 марта 2018 года были избиратели Автозаводского района — 78,09%, Комсомольского — 81,43% и Центрального — 78,82%. За Владимира Путина набережночелнинцы отдали 79,28% своих голосов, а Павел Грудинин, занявший второе место, получил лишь 7,02%. Об этом сообщило Управление информационной политики и по связям с общественностью города.

13:32 19.03.2018 В Нижнекамском районе Татарии за действующего президента РФ Владимира Путина свои голоса отдали 81,15% избирателей, а в самом Нижнекамске — 71,91%. Явка при этом составила по району — 79,94%, а по городу — 71,83%. За кандидата от КПРФ Павла Грудинина в районе проголосовали 11,21% избирателей, а в Нижнекамске — 17,04%. Об этом сообщает администрация Нижнекамского района.

13:41 19.03.2018 После выборов президента РФ основные изменения коснутся не столько смены министров, а нового стиля отношений президента и правительства, считает глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»). Читайте также: После выборов «стиль работы президента с правительством изменится»

13:42 19.03.2018 В Севастополе выборы президента РФ признаны состоявшимися. Явка составила 71%, 90% избирателей проголосовали за Владимира Путина. Второе место занял Павел Грудинин, которого поддержали 3,59% горожан. За Владимира Жириновского проголосовали 2,89%.

13:52 19.03.2018 В Великом Новгороде Владимир Путин получил в свою поддержку 69,78% (72 314) голосов избирателей — это на 17,15% больше, чем в 2012 году, когда в Великом Новгороде Путин получил самый низкий процент по Новгородской области — 52,63%. Подробности: Владимир Путин вернул себе любовь новгородцев: плюс 17,15% за шесть лет

14:03 19.03.2018 В Дзержинске (Нижегородская область) на выборах президента РФ 18 марта 2018 года был побит городской рекорд. На избирательные участки в этот день пришло 62% избирателей (свыше 120 тыс. человек), что является самым высоким показателям на выборах всех уровней, которые проходили в муниципалитете за весь постсоветский период. Читайте также: Самая высокая явка за весь постсоветский период: Дзержинск бьёт рекорды

14:16 19.03.2018 Международные наблюдатели, принявшие участие в выборах президента России «стали доброжелательными и искренними носителями правды о том, как прошли выборы в нашей стране», заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») на встрече с генеральный секретарем Межпарламентской Ассамблеи Православия Андреасом Михаилидисом, которая состоялась в нижней палате парламента. Кроме того, по словам Яровой, в Госдуме уверены, что «победа на выборах президента Владимира Путина — это радость для всего православного мира, потому что политика России, которую реализует наш президент — это политика мира и доброжелательности».

14:25 19.03.2018 В калужском Обнинске зафиксирована самая высокая явка среди российских наукоградов — на выборы президента России пришли 64,47% от общего числа избирателей. В наукоградах Дубна, Жуковский, Королев, Пущино, Троицк, Фрязино и Черноголовка явка избирателей составила от 59,1 до 63,5%. Обнинск также занял второе место после подмосковного Троицка по числу голосов за Владимира Путина. В Обнинске действующего президента выбрали 73,95 избирателей Обнинск, в Троицке — 74,82% избирателей. Читайте подробнее: В калужском Обнинске самая высокая явка среди избирателей наукоградов

14:45 19.03.2018 В Тамбовской области на выборах президента за Владимира Путина проголосовали 81,81% избирателей. Это наибольший процент поддержки действующего главы государства в ЦФО. Для сравнения: на выборах в 2012 году Путин получил на Тамбовщине голоса 71,76% избирателей. На втором месте — Павел Грудинин, который набрал 9,12% голосов.

14:46 19.03.2018 Губернатор Тамбовской области Александр Никитин, комментируя итоги голосования и «лучший показатель» в Центральном федеральном округе по уровню поддержки Владимира Путина, подчеркнул, что «это впечатляющий результат», но он «не является неожиданным». "Люди проголосовали за того, кому доверяют, кто сделал государство сильным, конкурентоспособным, социально ориентированным, с большим будущим. Россия сегодня — лидер на международной арене. Победа Владимира Путина означает еще большее развитие стратегии народосбережения, старт новой технологической революции», — сказал, в частности, тамбовский губернатор.

14:49 19.03.2018 Кандидат о КПРФ Павел Грудинин, который занял второе место на выборах президента РФ, признал победу Владимира Путина. «Я абсолютно убежден, что нынешний президент победил. Я абсолютно убежден в том, что эта победа была», — сказал Грудинин на пресс-конференции.

15:02 19.03.2018 «Единая Россия» считает себя победителями в выборах президента РФ, заявил первый замглавы фракции в Госдуме Андрей Исаев. «Мы вошли в большинство населения нашей страны, которое поддержало кандидатуру президента Путина, и он одержал убедительную победу с более трех четвертью голосов при явке, превышающей 60%. Это очевидный мандат доверия, который получил наш президент на ближайшие шесть лет», — заявил Исаев.

15:12 19.03.2018 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уверен: и Свердловская область, и Екатеринбург продемонстрировали доверие действующей власти, уверенность в правильности курса страны. Об этом он заявил в своём видеообращении к уральцам, размещённом в Instagram. «При этом власть должна, конечно, и будет учитывать не только мнение большинства», — заверил Куйвашев. Также глава Свердловской области отметил, что все попытки играть на уменьшение явки, поставить под сомнение легитимность голосования, провалились. На Урале в эти игры играть не стали. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский отмечает, что южноуральцы продемонстрировали сплоченность, политическую зрелость и искренний интерес к избирательному процессу.

15:16 19.03.2018 В Красноярском крае Владимир Путин 18 марта получил 74,28% голосов избирателей. За него проголосовал 941 151 житель региона. Явка в крае составила 60,34%. Выборы президента РФ: чем выделился Красноярский край

15:40 19.03.2018 «Революционным подходом» к проведению процедуры голосования на выборах стало право голосовать по месту нахождения, а не, но месту регистрации. Об этом сегодня, 19 марта, на пресс-конференции в ЦИК заявил Генеральный секретарь миссии наблюдателей от СНГ Рашид Алимов «Во-вторых, я бы отметил создание сервиса мобильных избирателей на портале государственных услуг, которым воспользовались около 1,6 млн избирателей. И, конечно же, работу информационно-справочного центра ЦИК для распространения сведений о ходе голосования и нарушениях на выборах», — подчеркнул Алимов. Читайте подробнее: Миссия наблюдателей СНГ высоко оценила проведение выборов президента

15:55 19.03.2018 «Жители Псковской области приняли активное участие в выборах президента Российской Федерации. С утра и до вечера люди целыми семьями шли на избирательные участки, чтобы принять участие в голосовании, сделать свой осознанный выбор. Такого высокого уровня проявления гражданской позиции в Псковской области не наблюдалось уже много лет. Рост избирательной активности в регионе, также как и количество голосов, отданных за Владимира Владимировича Путина — свидетельство высокого уровня доверия псковичей к главе государства, национальному лидеру», — заявил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, комментируя итоги выборов президента РФ. Читайте подробнее: Псковский врио губернатора доволен уровнем гражданской позиции в регионе

16:07 19.03.2018 Представитель миссии наблюдателей от СНГ, председатель Витебского областного Совета депутатов (Белоруссия) Владимир Терентьев заявил, что выборы президента Российской Федерации в Псковской области были легитимными, а то, что жители региона были заинтересованы в своём участии в избирательном процессе «было видно невооружённым глазом». «Нарушений и существенных замечаний выявлено не было. Все чётко и прозрачно», — заявил он.

17:10 19.03.2018 В ЦИКе прокомментировали разницу в данных о числе избирателей. Так, на момент начала голосования на выборах президента Российской Федерации среди избирателей числились 107,2 млн человек, а после завершения голосования 108,7 млн человек. Как заявил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев, на момент начала голосования в списки избирателей не вошли люди, заполнившие специальное заявление о голосовании по месту пребывания, а также некоторые иные категории граждан. «Таких заявлений было несколько сотен тысяч. Кроме этого, в численность по состоянию на утро не включены граждане без регистрации по месту жительства, а также в списках никогда не учитываются избиратели, голосующие за рубежом. Они включаются в списки по мере их прихода на избирательные участки, и это тоже несколько сотен тысяч граждан», — пояснил Булаев. Читайте подробнее: В ЦИКе прокомментировали разницу в данных о числе избирателей

18:14 19.03.2018 Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что выборы президента на территории республики прошли открыто и легитимно. В ходе выборов от жителей поступило 16 жалоб, однако в процессе их рассмотрения нарушений избирательного законодательства не выявлено. «Самое главное для меня как для гражданина России — это убедительная и действительно чистая победа Владимира Владимировича Путина. Я рад, что мы имеем возможность продолжить те реформы, которые все эти годы вводил Владимир Владимирович Путин», — заключил Бречалов.

18:38 19.03.2018 Позиция Запада о непризнании выборов президента в Крыму не имеет ничего общего с реалиями, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). Результат Владимира Путина на полуострове — более 90% в его поддержку — говорит сам за себя, отметил он. «Крым выбрал Россию, Крым выбрал Путина, а не Порошенко. И ни о какой российской аннексии, как это пытается представить Киев, здесь никогда не шло речи. Чем быстрее Запад осознает добровольный характер присоединения Крыма к России, тем быстрее стабилизируется международная ситуация, уйдут в прошлое агрессия и провокации», — отметил парламентарий.

18:59 19.03.2018 «Жители столицы республики впервые вывели Йошкар-Олу из аутсайдеров по явке. Город проявил электоральную активность, высказал свою позицию. Мы вчера видели, как шло голосование», — отметил глава Марий Эл Александр Евстифеев. Он напомнил, что на прошлых президентских выборах в 2012 году явка составила 59,98%, в этот раз на избирательные участки пришли 66,43% граждан. «Выборы были открытыми и честными. Это значит, что жители Республики Марий Эл и всей России наделили Владимира Владимировича Путина мандатом на экономические и социальные реформы, на поддержание внешнеэкономического курса и стратегического равновесия в мире», — заключил Евстифеев.

19:47 19.03.2018 Избирательная комиссия Новгородской области утвердила итоговый протокол с предварительными итогами голосования по выборам президента России на территории области. Теперь официально: явка избирателей в Новгородской области — 57,30%. Самый высокий процент явки в регионе — в Хвойнинском районе — 67,47%. Читайте подробнее: «Колоссальнейшие» возможности не смогли поднять явку в Новгородской области

20:16 19.03.2018 В отдельных городах Подмосковья явка на выборы достигла 78,51%. Как заявила председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова, в тех избирательных комиссиях, члены которых ответственно отнеслись к информированию избирателей, последние ответили высокой явкой. Лидерам стали городской округ Котельники с явкой в 78,51%, город Лосино-Петровский, где на участки пришло 78,37% избирателей, а замкнул тройку лидеров подмосковный Реутов с явкой 75,88%. Общая явка избирателей на выборы президента в Подмосковье составила 63,6%. Читайте подробнее: В отдельных городах Подмосковья явка на выборы достигла 78,51%

20:45 19.03.2018 В Калуге заявил о росте явке на выборы президента и высоком результате Владимира Путина. Как отметил глава региональной столицы Александр Иванов, к урнам для голосования пришло 64,4% зарегистрированных в Калуге избирателей, 75,4% из них отдали свои голоса за Владимира Путина. Напомним, по данным ЦИК, явка избирателей в 2012 году в Калуге составила 59,44%. За Владимира Путина проголосовало 55,74% избирателей. Читайте подробнее: Глава Калуги: более 75% избирателей проголосовали за Владимира Путина

21:40 19.03.2018 В Новгородской области всё-таки засчитали голоса монахинь Хутынского монастыря на выборах президента России. В ночь на 19 марта выездное голосование в монастыре под Великим Новгородом сначала аннулировали, а затем отменили это решение. Читайте подробности: Голоса монахинь Хутынского монастыря засчитали: разъяснения облизбиркома

22:05 19.03.2018 Псков за шесть лет добавил Владимиру Путину 16,45% поддержки. [[[picture5]]]

11:40 20.03.2018 Результат Кировской области, который выразился в высокой явке и достаточно эксклюзивном высоком проценте проголосовавших за Владимира Путина, вполне закономерен, отметил член Совфеда Вячеслав Тимченко. «Думаю, люди, которые голосовали за него, уверены, что под его руководством страна будет совершать новые шаги и новые достижения. Именно поэтому поддержка Путина в области колоссальная», — подчеркнул парламентарий.

12:54 20.03.2018 Участники Совета Думы дали оценку избирательной кампании, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Давайте исходить из того, что все признают, что победа, одержанная Путиным, неслучайна. Он своим служением, своим трудом доказал, как много можно сделать для страны», — сказал Володин журналистам.

12:59 20.03.2018 Явка на выборах президента РФ на избирательные участки за рубежом — беспрецедентная, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Граждане часами были вынуждены стоять в очередях на избирательные участки за рубежом», — отметил он. Граждане РФ, проживающие на территории США, Великобритании, Франции, понимают, что делая выбор в поддержку Путина, они поддерживают Россию, добавил Володин.

13:15 20.03.2018 Врио губернатора Омской области Александр Бурков заявил, что в регионе итоги выборов президента РФ — «очень хорошие». Он надеется, что Владимир Путин в этот году посетит Омскую область. Подробности: Врио губернатора: Омская область — не «красный пояс»

13:23 20.03.2018 Атаки, идущие из-за рубежа, развернутая оголтелая информационная кампания против нашей страны еще больше сплотила граждан и избирателей вокруг Владимира Путина, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Избиратели, проголосовавшие за рубежом всему миру показали, что «Путин — преимущество России, они как никто другие это понимают», подчеркнул он. Читайте также: Володин: Кампания против России сплотила избирателя вокруг Путина

13:24 20.03.2018 Явка избирателей на выборах президента РФ была беспрецедентной — таким образом граждане отреагировали на идею о бойкоте выборов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Граждане взяли и ответили высокой явкой на идею Навального о бойкоте выборов», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

13:48 20.03.2018 Спикеру Госдумы Вячеславу Володину очевидно, что руководство Украины пошло на обострение российско-украинских отношений «еще по той причине, что если бы выборы были разрешены на территории Украины и граждане России могли бы высказать свою позицию по отношению к выборам президента РФ, то Владимир Владимирович Путин получил бы на Украине такой же абсолютно результат поддержки, какой он получил в других странах».

14:53 20.03.2018 Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй стала одним из главных агитаторов на президентских выборах 18 марта 2018 года, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «В данном случае она действительно была агитатором, мобилизующим граждан нашей страны, потому что простить ей такие обвинения, не имеющие таких доказательств, никто не может», — сказал он. Читайте также: Володин: Мэй стала главным мобилизатором на выборах президента РФ

14:56 20.03.2018 Сейчас можно ожидать, что высокий мандат народного доверия, который получил Владимир Путин, заставит и «наших так называемых партнеров снизить градус враждебности, что создаст возможности для подлинного партнёрства, в котором заинтересованы все народы», считает лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. «Но при этом ни один факт давления и вмешательства в наши выборы не должен быть проигнорирован, все эти факты должны быть расследованы. А виновные наказаны», — заявил он.

15:09 20.03.2018 Отказом от участия в дебатах Владимир Путин дал преференции другим участникам президентской гонки, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Читайте также: Володин: Отказом от дебатов Путин дал преференции оппонентам

15:38 20.03.2018 В связи с выборами западные так называемые партнеры России поделились на два лагеря, отметил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»). Здравомыслящие и рациональные политики, такие как Ангела Меркель, понимают безальтернативность сотрудничества с Россией и видят в расширении двусторонних контактов положительные перспективы, говорит парламентария, другая часть, включая США, которая не желает принять очевидный факт чистоты выборов и безоговорочной победы Владимира Путина, остаются в растерянности от мощной народной поддержки нашего национального лидера. «Огромные силы и средства, которые наши недобросовестные конкуренты направили на расшатывание российского общества перед выборами, провокации на внешней арене против России парадоксально для Запада привели к еще большей консолидации граждан вокруг сильного государственного деятеля, умеющего защищать интересы граждан, эффективно решать внутренние вопросы и отстаивать суверенитет страны на международной арене», — констатировал Железняк.

15:44 20.03.2018 По Астраханской области не подано ни одной жалобы на организацию выборов, отметили в «Справедливой России». «Насколько мне известно, в Астраханской области не подано ни одной жалобы по ходу голосования и подсчета голосов», — указал депутат Госдумы Олег Шеин в соцсети.

16:16 20.03.2018 Количество голосов, отданных 18 марта 2018 года в Петербурге за Владимира Путина, стало для него абсолютным рекордом по сравнению с итогами голосования на выборах в 2000, 2004 и 2012 годах. По количеству полученных в 2018 году голосов в Петербурге Владимир Путин опередил и Дмитрия Медведева, выигравшего выборы 2008 года. По окончательным данным, 18 марта за Владимира Путина в Петербурге проголосовало 1 млн 735 тыс. 236 избирателей, что составило 75,01% от тех, кто принял участие в выборах.

17:47 20.03.2018 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает важным достижением своей президентской кампании сбережения избирателя. «Одним из важных достижений минувшей президентской кампании мы считаем тот факт, что сберегли своего избирателя. За меня проголосовало примерно столько же людей, сколько и в 2012 году, мы потеряли лишь порядка 300 тысяч голосов», — отметил он в своем Telegram-канале.

18:17 20.03.2018 Результаты выборов президента РФ могут изменить риторику США в отношении России в лучшую сторону, считает первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев. «Отношения между Россией и США сложные, но я не раз высказывал мнение о том, что они должны измениться. Я считаю, отношения, может быть, будут меняться в лучшую сторону, потому что Владимир Путин — настоящий лидер, шесть лет это большой срок, и США как прагматичная страна должна сейчас выстраивать отношения с нами. Но посмотрим, время покажет», — заявил Шхагошев.

18:26 20.03.2018 В МИД России рассчитывают на то, что избрание президента РФ Владимира Путина изменит направление мыслей некоторых политиков в США. «Я очень рассчитываю на то, что результат, показанный на этих выборах, причем не только в России, но и повсеместно за рубежом, станет фактором, который изменит направление мыслей некоторых политиков в США, которые одержимы идеей «изоляции» России. Россия открыта диалогу», — сказал журналистам замглавы МИД Сергей Рябков.

19:36 20.03.2018 Премьер-министр Греции Алексис Ципрас направил Владимиру Путину свои поздравления в связи с переизбранием на пост президента России, сообщили 20 марта журналистам в российском посольстве в Афинах. В своем поздравительном послании глава греческого правительства подчеркнул прочность исторических, религиозных, духовных, экономических и культурных связей между народами России и Греции. «Прочные исторические, религиозные, духовные, экономические, культурные узы между нашими народами — прочная основа для продвижения двусторонних отношений», — указано в послании Алексиса Ципраса.

19:41 20.03.2018 Президент США Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину и поздравил его с убедительной победой на выборах. В ходе телефонного разговора лидеры двух стран также обсудили ситуацию в Сирии и на Украине, стратегическую стабильность в мире и ограничение гонки вооружений. Также Путин и Трамп условились продолжить двусторонние контакты между Россией и США на разных уровнях и, возможно, провести встречу на высшем уровне в недалеком будущем.

19:57 20.03.2018 Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с победой на выборах главы российского государства. Северокорейский лидер отметил, что итоги голосования граждан РФ отражают доверие и поддержку народа России действующему президенту. «Ваша победа на выборах президента является выражением поддержки и доверия вам российского народа», — указано в поздравительном сообщении Ким Чен Ына. Кроме того, лидер КНДР выразил уверенность в дальнейшем развитии разносторонних отношений двух стран.

20:20 20.03.2018 В причинах низкой явки на территории Курганской области необходимо разобраться, считает губернатор Зауралья Алексей Кокорин. А эксперты считают, что явка осталась примерно такой же: два процента в пределах статистической погрешности. Подробности: «Явка не высока. Будем разбираться»: итоги выборов президента в Зауралье

21:00 20.03.2018 Президент Российской Федерации Владимир Путин продолжает принимать многочисленные поздравления с убедительной победой на выборах. Российского лидера поздравляют как руководители иностранных государств, так и главы международных организаций и даже духовные лидеры Кремль: Путин продолжает принимать поздравления с победой на выборах

21:59 20.03.2018 Президент Черногории Филип Вуянович направил поздравительное послание российскому лидеру Владимиру Путину по случаю его победы на выборах президента России. «Поздравляю вас с переизбранием на пост президента Российской Федерации. Убеждён, что ваше пребывание на этом посту будет направлен на процветание всех граждан России. Уважая традицию добрых отношений между нашими странами и народами, хочу воспользоваться и этой возможностью, чтобы выразить пожелание продвигать вперед наши политические отношения и готовность совместно содействовать этом», — приводит текст послания Филипа Вуяновича его пресс-служба.

22:37 20.03.2018 Президент России Владимир Путин одержал победу на выборах главы государства за рубежом, набрав 84,99% голосов избирателей (403 9 человек), сообщил ЦИК России. Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин с результатом 5,04%, на третьем месте — Ксения Собчак с 4,07%. За Владимира Жириновского отдали свои голоса 1,75% избирателей, за Григория Явлинского — 1,57%, Бориса Титова — 0,65%, Сергея Бабурина — 0,42%, Максима Сурайкина — 0,3%.

22:58 20.03.2018 Окончательные итоги выборов КПРФ подведет на пленуме 30−31 марта, сообщила депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя. Пока же предварительно, по ее словам, в процентах КПРФ потеряла, но в количественном отношении приобрела на 1,6 млн голосов больше, чем в ходе думской кампании. «Удержали 2 место, набрав на 1,5% больше, чем все остальные 6 кандидатов. На фоне настоящего культа Путина и исключительно грязной кампании, в условиях жесточайшего административного ресурса, удержали позиции», — отметила депутат в соцсети. Самое плохое, продолжила она, КОИБы не дали пересчитать вручную. «Такая злоба и агрессия была в ответ на наши требования. Казалось бы, чего бояться? Значит, было чего», — пишет Ганзя.

23:16 20.03.2018 Выборы «прошли нечестно, но жаловаться бесполезно», считает вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев. «В стране нет демократии и фактически — нет выборов. Именно поэтому ЛДПР не планирует менять тактику избирательных кампаний. Тактика у партии ЛДПР на протяжении 25 лет неизменна. И 25 лет она дает свой результат, и у партии есть свой электорат», — отметил Лебедев в LiveJournal. Читайте также: Как в Зимбабве: в ЛДПР делают выводы о выборах президента РФ

02:31 21.03.2018 Официальный представитель американского госдепа Хезер Науэрт сообщила на брифинге, что президент США Дональд Трамп поздравил президента РФ Владимира Путина с победой на выборах, поскольку этого требует протокол. Эти действия не означают согласия с российской политикой. «Однако реальность такова, что мы две ядерные сверхдержавы, две сверхдержавы в этом мире, и мы все еще должны быть в состоянии поднять трубку телефона и вести диалог и разговор друг с другом», — сказала Науэрт. Читайте также: Не согласны, но поздравили: госдеп объяснил, почему Трамп позвонил Путину

02:39 21.03.2018 Американский сенатор Джон Маккейн осудил президента США Дональда Трампа за поздравление в адрес Владимира Путина по случаю его победы на выборах президента России, сообщает АВС. «Американский президент перестает возглавлять свободный мир, поздравляя диктаторов с победой на фиктивных выборах, — сказал Маккейн. — Поздравив Владимира Путина, президент Трамп оскорбил каждого гражданина России, лишенного права проголосовать на свободных и справедливых выборах». Читайте также: Маккейн возмущен тем, что Трамп поздравил Владимира Путина

02:44 21.03.2018 Поздравление в адрес президента России Владимира Путина с его победой на выборах, высказанные лидерами ряда стран — это формальность и просто часть работы, заявила на брифинге официальный представитель госдепа Хезер Науэрт. «Мы видели это со стороны [французского президента Эмманюэля] Макрона, со стороны других мировых лидеров, которые сделали то же самое по отношению к Владимиру Путину, — сказала она. - Это часть работы и просто реальность».

09:21 21.03.2018 При всей грязи выборов Владимир Путин победил во всех регионах, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Страна надеется на справедливость, выход из тяжелого системного кризиса… Заявляю официально, что Путин выиграл выборы практически во всех без исключения субъектах РФ. При всей грязи и несправедливости это совершенно очевидный факт. Используя большой управленческий опыт и личные сильные качества, он взвалил на свои плечи огромный вес и ответственность не только за судьбы не только нашей страны, но и во многом мира», — заявил Зюганов.

09:29 21.03.2018 Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил о подаче 1,5 тыс. жалоб на нарушения в ходе выборов, особенно в отношении ЦИК и Николая Булаева. Также, по его мнению, «не заслуживают доверия КОИБы», политик возмущен тем, что «попытки пересчитать вручную КОИБы закончились мордобоем». Кроме того, по мнению Зюганова, необходимо организовать полноценные дебаты — речь идет о политических спорах, а не о пресс-конференциях, уточнил коммунист.

09:43 21.03.2018 Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил об отказе признавать итоги выборов президента РФ в Кемерово, Мордовии и Кабардино-Балкарии. Отдельно коммунист коснулся ситуации в Московской области, прежде всего, речь идет о Люберцах и Королёве. Также читайте: КПРФ отказывается признавать итоги выборов президента в трех регионах

09:50 21.03.2018 В 47 регионах из 85 были нарушения, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

09:53 21.03.2018 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пожаловался на давление в ходе президентских выборов, особенно он выделил ситуацию в Липецкой области, где давление оказывалось на активистов партии.

09:56 21.03.2018 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о том, что «никогда за 1157 лет представители оппозиции к власти не приходили».

10:07 21.03.2018 Депутаты Госдумы аплодисментами поздравили Владимира Путина в победой на президентских выборах. «Это исторический результат», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

10:10 21.03.2018 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о намерении участвовать в следующий президентской избирательной кампании. «Я не куда не собираюсь уходить, ни в Совет Федерации, даже министром не пойду, даже первым вице-премьером не пойду. Понятно, кто будет премьер-министром, но даже первый вице-премьер — мне это не надо. Я не желаю кому-то подчиняться, у нас дорога одна — в Кремль, не получается — будем ждать», — заявил Жириновский. Читайте также:Не желаю подчиняться: Жириновский рассказал о своем политическом будущем

10:12 21.03.2018 Вместе с тем, когда Госдума поздравляла Владимира Путина с победой на выборах президента, было видно, что большинство депутатов фракции КПРФ не аплодировали. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) не встал.

10:41 21.03.2018 Выборы президента РФ были конкурентными, потому что были представлены кандидаты, которые отражали весь политический спектр, существующий в России, заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев. «При этом хочу обратить внимание, что за трех кандидатов, выступавших с неолиберальных позиций, проголосовало менее 5% избирателей — это меньше того, что необходимо для партии, для прохождения ее в Государственную думу. Таким образом, мы видим, что народ России в очередной раз отказал в доверии тем, кто возвращает нас к идеалам 90-х гг.» — отметил парламентарий.

11:24 21.03.2018 Попытки углубления кризиса в отношениях между Россией и США, которые постоянно предпринимает сенатор Джон Маккейн, являются «не просто провокацией, а подрывной деятельностью в области международной безопасности». Так член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия») прокомментировал то, что сенатор-республиканец Джон Маккейн резко раскритиковал президента США Дональда Трампа, поздравившего Владимира Путина с победой на выборах президента РФ. Читайте также: Маккейн критикой «подрывает международную безопасность»

12:36 21.03.2018 Президентские выборы могли быть на порядок лучше и содержательнее, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «По сути дела отсутствие полноценных дебатов украло у страны возможность обсудить обстоятельно наше общее будущее», — отметил он в ходе пленарного заседания Госдумы.

12:41 21.03.2018 Московская область похоже решила показать «пример криминала на этих выборах», заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Если вы глянете, почти 130 участков, где стопроцентная явка или ближе к 100%. Это физически невозможно ни под каким соусом. В некоторых районах в за день выросло на 20%», — привел примеры Зюганов в ходе заседания Госдумы.

12:49 21.03.2018 По результатам президентских выборов ЛДПР потеряла 300 тыс. голосов, около половины процента, КПРФ — больше 5%, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе заседания Госдумы. При этом, по его словам, данные не окончательные. «Уже 30 лет как дань отдаем, легче было с монгольскими ханами, там меньше брали и брали натурой, а здесь ночью забирают миллионы голосов», — возмущен политик.

12:53 21.03.2018 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский согласен с победой президента Владимира Путина на выборах. Но почему бы не проводить их с установкой 60 на 60, рассуждает он. «60% пришли бы просто так, из них 60 проголосовало — это победа, но у Грудинина было бы 18−20%, у меня было бы 11−12%. Что в этом плохого? Спокойней была бы обстановка в стране!» — заявил Жириновский на заседании Госдумы.

12:58 21.03.2018 Госдума в президентской кампании выступила только в лице лидера ЛДПР, обратил внимание коллег на заседании Владимир Жириновский. Его заявление встретили аплодисментами. «Меня приветствуйте. Путин победил, но из депутатского корпуса я один выступил на выборах, один всего, нас 450! Где депутатская солидарность? Мы разные, но Госдума выступила всего в одном лице — моем лице!» — подчеркнул он.

13:02 21.03.2018 Выборы президента РФ явились важнейшим международным событием, отметил первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев на заседании нижней палаты парламента. «Нет выборов, на которых нет проблем и недостатков, и все проблемы, о которых говорили, выступая лидера оппозиционных партий, должны быть рассмотрены, все факты нарушений должны получить твердую правовую оценку. Но перед лицом международного сообщества фракция «Единая Россия» заявляет, что выборы состоявшиеся в РФ прошли честно, открыто и легитимно», — заявил он.

13:06 21.03.2018 То оппозиция говорит, что КОИБы должны быть повсеместно, то критикует, отметил первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев на заседании нижней палаты парламента. «Давайте скажем: на этих выборах было 12 800 КОИБов, это вдвое больше, чем на выборах 2016 года, и в регионах не выявлено серьезных разногласий между данными КОИБов и обычных урн», — сказал Исаев. Однако этот тезис потонул в возмущенных окриках парламентариев от КПРФ. «Коллеги не надо меня перебивать!» — резко осадил оппозицию Исаев.

13:08 21.03.2018 Выборы проходили в условиях беспрецедентного внешнего давления на нашу страну, отметил в ходе заседания первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. «Особенно позорными были действия властей Украины, которые фактически помогли бандитам заблокировать доступ на избирательные участки нашим гражданам», — заявил Исаев.

13:14 21.03.2018 Победа на выборах Владимира Путина — это наша общая победа, заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов на заседании нижней палаты парламента. «Это наша общая победа… Это безусловная победа России… Это не просто была борьба одного кандидата с другим. По сути внешние силы и их марионетки внутри страны бросили вызов России как таковой, нашему народу, они хотели поставить под сомнение тот независимый курс, который много лет проводит наша страна под президентством Владимира Путина. Они пытались делигитимизировать власть и у них это не получилось Это наша победа, коллеги, и не надо ее принижать», — заявил Емельянов.

13:19 21.03.2018 Партия «Справедливая Россия» ожидает от Владимира Путина изменения бюджетной политики, полноценной индексации пенсий. «Принципиально должна быть изменена политика ЦБ», — заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов. ЦБ должен отвечать за экономический рост, согласны с президентом в партии.

13:26 21.03.2018 Выборы показали поддержку курсу Владимира Путина, отметил лидер партии «Гражданская платформа» Рифат Шайхутдинов. «В стране сформировался курс, курс, который страна потеряла в 90-е, и в этом смысле народ выбирал не только президента, но и поддерживал этот курс, который он олицетворяет и неловкие попытки злопыхателей говорить о культи личности путина — как минимум говорят о непонимании этого момента, что сформирован курс и он поддерживается», — заявил Шайхутдинов в Госдуме.

15:01 21.03.2018 На выборах президента РФ был представлен весь политический спектр России, хотелось бы это кому-то или не хотелось, отметил первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. «Все политические убеждения, которые, так или иначе, формулируются, были представлены теми или иными кандидатами. И нужно констатировать, что за трех кандидатов, представлявших неолиберальный курс: Собчак, Титов и Явлинский, не проголосовало в совокупности и 5% избирателей, необходимых для прохождения партии в Государственную думу. Народ снова отверг тех, кто пропагандирует нам идеалы 90-х годов», — заявил он. Читайте также: Выборы президента России: как голосовали в регионах за Путина и других

15:05 21.03.2018 За шесть лет доверие граждан России к Владимиру Путину выросло почти во всех регионах страны. Редакция ИА REGNUM подготовила сравнительную таблицу данных по выборам президента РФ в 2012 и 2018 годах. Читайте также: Как голосовали за Владимира Путина: данные по регионам в 2012 и 2018 годах

18:08 21.03.2018 Безоговорочная победа Владимира Путина в Севастополе и во всех регионах Крыма свидетельствует не только о его массовой поддержке на полуострове, но и говорит о том, что жители полуострова, голосовавшие на референдуме в марте 2014 года за возвращение в Россию, выразили таким образом свою личную благодарность президенту за то, что он вернул им Родину. Такое мнение выразила крымский социолог Наталья Киселёва, подводя итоги первых для Крыма и Севастополя выборов президента России для ИА REGNUM. Об этом: Социологи выяснили, где в Крыму активнее всего голосовали за Путина «Максимальный показатель явки в Крыму в сельской местности зафиксирован в Нижнегорском районе (82,55%), минимальный — в Белогорском районе (63,28%). В городских округах соответствующие рекорды показали Судак (79,38%) и Ялта (63,95%)», — отметила социолог.

20:49 21.03.2018 Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поздравил президента России Владимира Путина с победой на выборах главы государства, сообщает пресс-служба Кремля В ходе телефонного разговора стороны также обсудили актуальные вопросы международной повестки дня, в частности, мирное урегулирование в Сирии. Генеральный секретарь ООН подчеркнул особый вклад России в поддержание глобальной безопасности и стабильности. Владимир Путин подтвердил приглашение Антониу Гутеррешу посетить с визитом Россию.

21:19 21.03.2018 Президент Египта Абдельфаттах Сиси по телефону поздравил президента России Владимира Путина с победой на выборах главы российского государства, сообщает 21 марта пресс-служба Кремля. Разговор состоялся по инициативе египетской стороны и в ходе него было подтверждено намерение в ближайшее время возобновить прямое авиасообщение между Москвой и Каиром. «По инициативе египетской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Арабской Республики Египет Абдельфаттахом Сиси. Абдельфаттах Сиси тепло поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах», — указано в сообщении пресс-службы.

23:54 21.03.2018 Президент Западной Сахары, генеральный секретарь Фронта ПОЛИСАРИО Брахим Гали направил поздравительное послание президенту России Владимиру Путину по случаю его переизбрания на пост главы государства, пожелав российскому лидеру успехов в новом мандате. «Сахарский народ, жертва незаконной оккупации Марокко части своей родины на протяжении более четырёх десятилетий, всегда считал Россию защитником свободы, демократии и уважения прав человека и народов», — отметил Брахим Гали. Он также выразил надежду на дальнейшую поддержку российской стороной усилий по мирному и долгосрочному разрешению конфликта в Западной Сахаре.

11:51 Центральная избирательная комиссия Российской Федерации подводит итоги голосования на выборах президента страны 2018 году. В ЦИК заявили, что иностранные о общественные наблюдатели, находившиеся в день голосования в различных регионах России, отметили хорошую организацию избирательной кампании в стране. Также наблюдатели высоко оценили прозрачность проведения процедуры голосования. Доверие граждан России к Владимиру Путинувыросло практически во всех регионах страны. Результаты на выборах президента РФ по субъектам в 2012—2018 гг.: № Регионы 2018 2012 Δ 1 Кабардино-Балкарская Республика 93,4 77,6 +15,8 2 Республика Крым 92,2 — — 3 Республика Тыва 92,0 90,0 +2,0 4 Чеченская Республика 91,4 99,8 — 8,4 5 Республика Дагестан 90,7 92,8 — 2,1 6 Город Севастополь 90,2 — — 7 Карачаево-Черкесская Республика 87,6 91,4 — 3,8 8 Ямало-Ненецкий автономный округ 85,5 84,6 +0,9 9 Кемеровская область 85,4 77,2 +8,2 10 Республика Мордовия 85,4 87,1 — 1,8 11 Республика Ингушетия 83,2 91,9 — 8,7 12 Чукотский автономный округ 82,3 72,6 +9,7 13 Республика Татарстан (Татарстан) 82,1 82,7 — 0,6 14 Тамбовская область 81,8 71,8 +10,0 15 Республика Калмыкия 81,7 70,3 +11,4 16 Брянская область 81,6 64,0 +17,6 17 Республика Северная Осетия — Алания 81,5 70,1 +11,4 18 Краснодарский край 81,4 63,7 +17,7 19 Республика Адыгея (Адыгея) 81,2 64,1 +17,1 20 Курская область 81,0 60,5 +20,5 21 Липецкая область 80,8 61,0 +19,8 22 Ставропольский край 80,6 64,5 +16,1 23 Пензенская область 80,0 64,3 +15,7 24 Тюменская область 79,8 73,1 +6,7 25 Белгородская область 79,7 59,3 +20,4 26 Тульская область 79,2 67,8 +11,4 27 Ленинградская область 79,0 61,9 +17,1 28 Ростовская область 79,0 62,7 +16,3 29 Воронежская область 78,9 61,3 +17,6 30 Саратовская область 78,3 70,6 +7,7 31 Республика Башкортостан 77,7 75,3 +2,4 32 Волгоградская область 77,6 63,4 +14,2 33 Чувашская Республика — Чувашия 77,3 62,3 +15,0 34 Нижегородская область 77,3 63,9 +13,4 35 Астраханская область 77,0 68,8 +8,2 36 Орловская область 76,8 52,8 +24,0 37 Мурманская область 76,4 60,1 +16,3 38 Калининградская область 76,4 52,6 +23,8 39 Рязанская область 76,3 59,7 +16,6 40 Удмуртская Республика 76,2 65,8 +10,4 41 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 76,2 66,4 +9,8 42 Калужская область 76,2 59,0 +17,2 43 Самарская область 75,8 58,6 +17,2 44 Пермский край 75,4 62,9 +12,5 45 Архангельская область 75,3 58,0 +17,3 46 Псковская область 75,1 59,7 +15,4 47 Город Санкт-Петербург 75,0 58,8 +16,2 48 Свердловская область 74,6 64,5 +10,1 49 Тверская область 74,6 58,0 +16,6 50 Московская область 74,5 56,9 +17,6 51 Красноярский край 74,3 60,2 +14,1 52 Ульяновская область 74,3 58,2 +16,1 53 Республика Марий Эл 74,0 60,0 +14,0 54 Республика Бурятия 73,7 66,2 +7,5 55 Владимирская область 73,7 53,5 +20,2 56 Смоленская область 73,5 56,7 +16,8 57 Курганская область 73,3 63,4 +9,9 58 Иркутская область 73,1 55,5 +17,6 59 Республика Карелия 73,0 55,4 +17,6 60 Челябинская область 73,0 65,0 +8,0 61 Оренбургская область 73,0 56,9 +16,1 62 Новгородская область 72,7 57,9 +14,8 63 Вологодская область 72,4 59,4 +13,0 64 Магаданская область 72,3 56,3 +16,0 65 Забайкальский край 72,0 65,7 +6,3 66 Ярославская область 71,8 54,5 +17,3 67 Республика Коми 71,4 65,0 +6,4 68 Ивановская область 71,4 61,9 +9,5 69 Томская область 71,2 57,1 +14,1 70 Ненецкий автономный округ 71,2 57,1 +14,1 71 Новосибирская область 71,1 56,3 +14,8 72 Город Москва 70,9 47,0 +23,9 73 Республика Алтай 70,6 66,9 +3,7 74 Кировская область 70,4 57,9 +12,5 75 Камчатский край 69,4 59,8 +9,6 76 Республика Хакасия 69,2 58,4 +10,8 77 Костромская область 68,7 52,8 +15,9 78 Еврейская автономная область 67,5 61,6 +5,9 79 Омская область 67,3 55,6 +11,7 80 Амурская область 67,0 62,8 +4,2 81 Сахалинская область 66,9 56,3 +10,6 82 Хабаровский край 65,8 56,2 +9,6 83 Приморский край 65,3 57,3 +8,0 84 Алтайский край 64,7 57,4 +7,3 85 Республика Саха (Якутия) 64,4 69,5 — 5,1