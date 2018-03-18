Санкт-Петербург, 18 марта, 2018, 23:41 — ИА Регнум. Высокая явка более чем в 60% на выборах президента России в Санкт-Петербурге стала возможной благодаря высокой социальной ответственности горожан. Об этом заявил губернатор северной столицы Георгий Полтавченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь из голосующих в Петербурге

«Выборы президента состоялись. По нашим приблизительным данным, по данным экзит-полов, порядка 64%-65% избирателей приняли участие в выборах. По предварительным результатам, порядка 70%, от 67% и выше — у нашего президента Владимира Владимировича Путина. Могу сказать, как губернатор, что самое главное — выборы состоялись, прошли спокойно, по деловому», — сказал Полтавченко.

По его мнению, петербуржцы лишний раз показали свою «политическую зрелость», высокую гражданскую ответственность и «обостренное чувство справедливости», так как выборы прошли без скандалов и серьезных нарушений, способных повлиять на результат, а горожане проголосовали «за земляка».

Заметим, на прошлых выборах в 2016 году, когда в Петербурге голосовали за депутатов Госдумы и ЗакСа, явка балансировала в районе 30%. Георгий Полтавченко считает, что скачок в явке связан с тем, что избиратели решили сплотиться вокруг национального лидера.

«Наверное, в то время, в которое мы живем, время очень сложное, время, когда нация и страна должна объединиться вокруг лидера, петербуржцы как люди ответственные, с высокой социальной активностью и ответственностью, понимают прекрасно, что необходимо каждому, самому прийти и выбрать того человека, с которым они связывают свою ближайшую судьбу, судьбу своих детей, страны и города», — заявил Георгий Полтавченко, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM.

Он напомнил, что сам неоднократно призывал горожан прийти на участки и отдать свои голоса, однако основная заслуга за высокую явку все же принадлежит самим петербуржцам.

Как сообщало ИА REGNUM, стали известны результаты обработки первой партии протоколов в Петербурге на президентских выборах 18 марта 2018 года. Владимир Путин набирает в Санкт-Петербурге 75,97% голосов. Результат Павла Грудинина зафиксирован на уровне 8,66% голосов. Следом идут Владимир Жириновский (4,28%), Ксения Собчак (3,91%), Григорий Явлинский (3,02%), Борис Титов (1,52%), Сергей Бабурин (0,91%) и Максим Сурайкин (0,66%).Явка избирателей в Петербурге, по последним данным, составила 64,49%.