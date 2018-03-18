Ярославль, 18 марта, 2018, 23:33 — ИА Регнум. В Ярославской области обработано около 40% бюллетеней, Владимир Путин по предварительным данным получает 71,7% голосов. Об этом рассказал председатель областной избирательной комиссии Олег Захаров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Далее голоса распределяются следующим образом: Павел Грудинин 12,7%, Владимир Жириновский 7,8%, Ксения Собчак 2,4%, Григорий Явлинский 1,7%, Сергей Бабурин 0,8%, Борис Титов 1%, Максим Сурайкин 0,6%.

Пока обработаны данные в основном участков с КОИБами (в основном в Ярославле и Рыбинске) и небольших участков в районах.

На выборах в 2012 году Владимир Путин набрал в регионе 54%.