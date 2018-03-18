Ростов-на-Дону, 18 марта, 2018, 23:17 — ИА Регнум. Выборы президента России в Ростовской области прошли «динамично и качественно». Так прокомментировал ход голосования на Дону депутат Ростовской городской думы Анатолий Котляров («Справедливая Россия»), сообщает ИА REGNUM.

Donland.ru Выборы на Дону

«Я лично посетил 15 избирательных участков, проголосовал, проголосовали мои дети», — сообщил народный избранник.

Депутат Госдумы России Лариса Тутова отметила, что процесс голосования в регионе был организован «очень профессионально, грамотно, четко».

«Я выполнила свой гражданский долг со своей семьей в селе Песчанокопском, вместе с мужем, сыном и родителями. Было много избирателей. Я голосовала с утра и стояла в очереди, где передо мной было восемь человек. Я объехала несколько участков. Настроение очень позитивное», — цитирует Тутову портал Don24.ru.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, явка избирателей на президентских выборах 2018 года в Ростовской области по сравнению с показателями 2012 года оказалась несколько выше. Рекорд Донской регион не побил, но стабильный рост явки избирателей зафиксирован. Так, на 10:00 в 2018 году явка составляла 8,48%, в 2012 году на это же время — 5,35%; на 12:00 — 25,07% в 2018 году и 21,19% в 2012 году; на 15:00 — 45,10% и 41,15% соответственно; на 18:00 — 57,33% (2018 год) и 53,92% (2012 год).

По предварительным данным, лидером президентской гонки стал Владимир Путин, получивший пока около 80% голосов. У Павла Грудинина пока 11%,Владимира Жириновского— около 6%. Остальные кандидаты набрали 1% голосов и меньше.

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Выборы президента России на Дону: предварительные итоги

Напомним, принять участие в выборах президента России на Дону могли более 3 млн 239 тыс. человек, имеющие право голоса. Для волеизъявления граждан было открыто 2 тыс. 627 избирательных участков.

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