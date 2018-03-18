«Динамично и качественно»: о выборах президента России на Дону
Ростов-на-Дону, 18 марта, 2018, 23:17 — ИА Регнум. Выборы президента России в Ростовской области прошли «динамично и качественно». Так прокомментировал ход голосования на Дону депутат Ростовской городской думы Анатолий Котляров («Справедливая Россия»), сообщает ИА REGNUM.
«Я лично посетил 15 избирательных участков, проголосовал, проголосовали мои дети», — сообщил народный избранник.
Депутат Госдумы России Лариса Тутова отметила, что процесс голосования в регионе был организован «очень профессионально, грамотно, четко».
«Я выполнила свой гражданский долг со своей семьей в селе Песчанокопском, вместе с мужем, сыном и родителями. Было много избирателей. Я голосовала с утра и стояла в очереди, где передо мной было восемь человек. Я объехала несколько участков. Настроение очень позитивное», — цитирует Тутову портал Don24.ru.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, явка избирателей на президентских выборах 2018 года в Ростовской области по сравнению с показателями 2012 года оказалась несколько выше. Рекорд Донской регион не побил, но стабильный рост явки избирателей зафиксирован. Так, на 10:00 в 2018 году явка составляла 8,48%, в 2012 году на это же время — 5,35%; на 12:00 — 25,07% в 2018 году и 21,19% в 2012 году; на 15:00 — 45,10% и 41,15% соответственно; на 18:00 — 57,33% (2018 год) и 53,92% (2012 год).
По предварительным данным, лидером президентской гонки стал Владимир Путин, получивший пока около 80% голосов. У Павла Грудинина пока 11%,Владимира Жириновского— около 6%. Остальные кандидаты набрали 1% голосов и меньше.
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Выборы президента России на Дону: предварительные итоги
Напомним, принять участие в выборах президента России на Дону могли более 3 млн 239 тыс. человек, имеющие право голоса. Для волеизъявления граждан было открыто 2 тыс. 627 избирательных участков.
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