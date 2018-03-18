Красногорск, 18 марта, 2018, 23:17 — ИА Регнум. В избирательной комиссии Московской области огласили предварительные результаты голосования. Здесь как и в других регионах России со значительным отрывом лидирует Владимир Путин, вторую строчку занимает кандидат от партии КПРФ Павел Грудинин, замыкает первую тройку лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сообщает 18 марта корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Московская область. Балашиха. Избирательный участок №45. Тайна голосования

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Московская область. Балашиха. Избирательный участок №45

Что касается организации выборного процесса, то на территории области было образовано 4239 избирательных участков, из них 75 в местах временного пребывания. Помимо 4239 избирательных участков на территории Московской области главами муниципальных образований на случай возникновения чрезвычайных ситуаций должны быть организованы резервные пункты для голосования, в которых возможно будет продолжить голосование. Кроме того на 14 избирательных участках было перенесено время начала голосования.

По состоянию на 1 января 2018 года число зарегистрированных избирателей составляет 5 587 565 человек. Количество избирателей, включенных в список избирателей на основании заявлений — 464 595. Заявления о предоставлении возможности избирателям проголосовать вне помещения для голосования написали 123 727 жителей области.

«На 2170 избирательных участках установлены камеры видеонаблюдения и жители Подмосковья и всей России могут в онлайн режиме смотреть, что происходит на участках. Новшество действующего законодательства — то, что в 20:00 во всех территориальных избирательных комиссиях включится запись онлайн и жители России впервые смогут увидеть, что же происходит после того, как двери избирательных участков закроются. В Подмосковье свыше 5,5 млн избирателей зарегистрировано 1 марта 2018 года. Кроме того, боле 460 тысяч человек граждан России воспользовались новым порядком заявительного характера — голосовать по месту регистрации. Мы рады видеть всех и поздравляем с праздником — сегодня самое главное событие в избирательной системе России», — пояснила председатель Мособлизбирком Ирина Коновалова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опрос «Каким будет твой город». Московская область. Балашиха. Избирательный участок №87

Также стоит отметить и возросшую активность граждан. Данные будут уточняться, но уже к шести часам вечера 18 марта, в голосовании приняли участие 56,46% избирателей, тогда как в 2012 году к этому часу явка составляла 53,62%.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Служба ДПС перед избирательным участком

Что же касается возможных нарушений, то зачастую происходит в пылу политической борьбы, взгляды сторон разошлись. Так по информации Мособлизбиркома, серьезных нарушений на избирательных участках Подмосковья не зафиксировано. Общественными наблюдателями были обнаружены лишь два нарушения на 3642 проверенных УИК. В основном это были внештатные ситуации, связанные с большим потоком людей на участках. Самой распространенной проблемой, с которой сталкивались жители, оказалось отсутствие избирателей в списках.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Московская область. Балашиха. Избирательный участок №45

Не нашла серьезных нарушений и уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова. По её словам, как таковых конфликтных ситуаций не было, а возникающие разногласия разрешались в рабочем порядке.

Единственный известный на текущий момент инцидент, также подтвержденный и Мособлизбирком, это вброс бюллетеней на избирательном участке №1480 в Люберцах, который зафиксировали камеры прямой трансляции. Урны немедленно были опечатаны, и в ситуации еще предстоит разобраться до конца.

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Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ящик для голосования

В тоже время различные ассоциации оппозиционно настроенных к действующей власти общественных наблюдателей, весь день будоражили общественность якобы фактами не только нарушений, но и откровенных фальсификаций. Многие из подобных сообщений разоблачались в считанное время после их обнародования, поэтому в настоящее время серьезно говорить о массовых фальсификациях, не имеет смысла. В тех случаях, когда они в действительности могли произойти, еще предстоит внимательно разобраться.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Служба ДПС перед избирательным участком

Как сообщало ИА REGNUM, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила об отсутствии серьёзных жалоб на нарушения в ходе голосования на выборах президента России.

Подробности читайте здесь: Омбудсмен: Серьёзных жалоб на нарушения в ходе голосования не поступало