Киев, 18 марта, 2018, 22:56 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил Лондону места в Киеве для высланных из России британских дипломатов.

UTR News Министр иностранных дел Украины Павел Климкин

Об этом украинский министр иностранных дел написал 18 марта в своем Twitter.

Павел Климкин предложил своему не менее экстравагантному коллеге Борису Джонсону «трудоустроить» 23 сотрудника МИД Великобритании, которых высылают из России, в украинской столице.

По мнению Климкина, они могли бы восстановить работу консульской секции и ускорить процесс выдачи британских виз украинцам без привлечения к этому делу Варшавы.

«Предлагаю Борису Джонсону трудоустроить 23 британских дипломата в Киеве и восстановить работу консульской секции: украинцы будут рады снова получать британские визы быстро и не через Варшаву», — написал Климкин.

В нагрузку Климкин пообещал принять у себя сотрудников Британского совета в России, деятельность которого прекращена по решению Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД России объявил персонами нон грата 23 британских дипломата в ответ на аналогичный шаг Лондона, предпринятый в ходе провокационного скандала, устроенного британскими властями вокруг отравления в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.