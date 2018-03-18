Ростов-на-Дону, 18 марта, 2018, 22:56 — ИА Регнум. В Ростовской области начат подсчёт голосов. Согласно предварительным данным, за Владимира Путина отдали голоса около 80% избирателей. На второй позиции находится Павел Грудинин, набравший пока11%. Тройку лидеров замыкает Владимир Жириновский — около 6%. Эти данные привёл председатель Избирательной комиссии Донского региона Андрей Буров.

ИА REGNUM На избирательном участке

Также он отметил, что Ксения Собчак на выборах президента РФ набрала пока 1%, остальные кандидаты не дотянули до этого минимума.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, явка избирателей на президентских выборах в Ростовской области по сравнению с показателями 2012 года оказалась несколько выше. Согласно имеющимся сведениям, она составила 65% (более 2,1 млн человек). Для сравнения: в 2012 году на избирательные участки пришли 63,78% жителей Дона.

Отметим, что на выборах президента 26 марта 2000 года в Ростовской области приняло участие 71,78% избирателей, 14 марта 2004 года — 72,61%, 2 марта 2008 года — 69,88%, в 2012 году — 63,78%.

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Наблюдатели, следившие за ходом голосования на Дону, отметили отсутствие серьёзных замечаний в ходе выборов. Претензии были только к долгой выдаче бюллетеней, в связи с чем на нескольких участках образовывались длинные очереди.

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