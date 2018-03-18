Рязань, 18 марта, 2018, 22:52 — ИА Регнум. В Рязанской области по итогам обработки 31% протоколов на выборах президента России с результатом в 76,95% голосов лидирует Владимир Путин. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда». Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин. За него свои голоса отдали 12,25% избирателей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательные бюллетени

На третьем месте кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский. Отдать свои голоса за кандидата решили 6,02% избирателей. За Ксению Собчак проголосовали 1,31% жителей, принявших участие в выборах. Другие кандидаты не получили даже 1%.

Отметим, что сейчас даются разные данные по окончательной явке в регионе. Так, по данным «КП», она составляет 66,15, ранее сообщалось, что явка составила 67,22%. Окончательно она будет известна только после того, как данные передадут все ТИКи.

ИА REGNUM напоминает, что, по данным на 22:00, ЦИК обработал 31% бюллетеней.

По предварительным данным, Путин набирает в среднем по России 73,28% голосов. На втором месте кандидат КПРФ Павел Грудинин — 14,82%. На третьем месте — Владимир Жириновский (ЛДПР) — 6,70%.