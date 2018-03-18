Белгород, 18 марта, 2018, 22:49 — ИА Регнум. В Белгородской области, по данным ЦИК на 18:00, явка избирателей составила 65,52%. Белгородчина снова отличилась от регионов-соседей, на этот раз — не лучшим образом. По сравнению с 2012 годом, в области наблюдается снижение явки: на прошлых президентских выборах к этому же времени она составляла 66,85%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

По состоянию на 19:30 проголосовали 863 тыс. 752 избирателей — 70,94%. Самыми активными стали жители Ракитянского района, где явка составила 89,64%.

В Чернянском районе проголосовали более 88%, в Алексеевском, Борисовском, Вейделевском, Волоконовском, Грайворонском, Ивнянском, Корочанском, Красненском, Краснояружском, Прохоровском районах — 80%. Более 75% избирателей проголосовали в Новооскольском и Яковлевском районах. В Белгороде проголосовали 63,42% избирателей.

Напомним, на президентских выборах 2012 года явка в Белгородской области составила 74,34%.

«Обоснованных жалоб на нарушение избирательного законодательства в избирательные комиссии не поступало», — сообщила пресс-служба регионального избиркома.

Всего в регионе работали 1263 избирательных участка, правом голоса обладали более 1,2 млн человек.

Из 22 территориальных избирательных комиссий 20 приступили к передаче данных. По информации, полученной избиркомом по состоянию на 22:23, предварительные итоги выборов в Белгородской области выглядят следующим образом:

Сергей Бабурин — 321 голос (0,44%);

Павел Грудинин — 5652 (7,72%);

Владимир Жириновский — 3655 (4,99%);

Владимир Путин — 61 624 (84,14%);

Ксения Собчак — 492 (0,67%);

Максим Сурайкин — 436 (0,60%);

Борис Титов — 257 (0,35%);

Григорий Явлинский — 208 (0,28%).