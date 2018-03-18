Тула, 18 марта, 2018, 22:43 — ИА Регнум. В Тульской области обработано 8,6 тысячи избирательных бюллетеней, около шести тысяч из них признаны действительными. Данные в избирательную комиссию на данный момент передали шесть ТИКов, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные ГАС «Выборы».

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный бюллетень

Согласно первым, предварительным данным, в Тульской области голоса избирателей распределились следующим образом: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») получил 0,66%, Павел Грудинин (КПРФ) набрал 10,09%, Владимир Жириновский (ЛДПР) — 6,83%.

За Владимира Путина (самовыдвижение) проголосовали 77,86% избирателей.

Ксения Собчак («Гражданская инициатива») сумела получить 1,41%, Максим Сурайкин («Коммунисты России») — 0,78%, Борис Титов («Партия Роста») — 0,63% и Григорий Явлинский («Яблоко») — 1,01%.

Отметим, что представители ряда партий оценили выборы в регионе как чистые и легитимные. Явка в регионе на 18:00 составила 61,2%.