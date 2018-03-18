Владимир, 18 марта, 2018, 22:36 — ИА Регнум. Во Владимирской области обработано уже 12,8% протоколов на выборах президента России. По результатам лидирует действующий глава государства Владимир Путин. За него проголосовали примерно 73,4% избирателей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин, за которого проголосовали 12,43% избирателей. На третьем, с результатом в 7,87% — Владимир Жириновский (ЛДПР). Четвертое место заняла кандидат Ксения Собчак, за нее проголосовали 1,39% избирателей. Другие претенденты пока получают меньше 1%.

Итоговая явка в регионе составила 66.7%.

ИА REGNUM напоминает, что выборы президента России состоялись 18 марта. Согласно первым официальным предварительным итогам выборов, за действующего главу государства свою голоса отдали 72,14% избирателей.

За кандидата от КПРФ Павла Грудинина проголосовали 15,74%. За Владимира Жириновского (ЛДПР) — 6,93%.