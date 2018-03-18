Москва, 19 марта, 2018, 02:00 — ИА Регнум. К выборам президента в Москве открылись 3624 избирательных участка для 7 млн избирателей. 96% участков были оборудованы системой видеонаблюдения — по две камеры с хорошим качеством картинки и звука на участок. В целом, за исключением эпизода с массированной хакерской атакой на ЦИК, когда сайт временно перестал работать, отслеживать происходящее в местах голосования было удобно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы президента России в Москве

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Как сообщил присутствующий в информационном штабе ЦИК председатель комиссии Общественной палаты города Москвы по развитию гражданского общества Алексей Венедиктов, все участки открылись вовремя и без нарушений, а к 10 часам утра наблюдатели прибыли на 94% из них. Четыре наблюдателя не смогли сразу попасть на участки, но позднее проблема с доступом была решена. Всего на выборах в Москве участвовали 3497 наблюдателей от Общественной палаты столицы.

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Говоря о возможных нарушениях на выборах, глава ЦИК Элла Памфилова ещё с утра отметила, что в некоторых случаях возможен подсчёт голосов вручную. И такие случаи появились, хотя и немного. С утра под особый контроль взяли работу столичного избирательного участка №145, где образовалась огромная очередь, из-за которой на участок сразу не смогла попасть Памфилова. На участок отправили мобильную группу Общественного штаба.

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Также было зафиксировано нарушение процедуры голосования на избирательном участке 1204, где избиратель выбросил в урну сразу два бюллетеня, этот результат голосования аннулировали. Ещё одно нарушение произошло с участием сразу трёх избирателей, которые сначала выписались со своих участков через систему госуслуг, а затем снова туда вписались. Четвёртый подтверждённый случай зафиксировали на избирательном участке №65, где cломалось два КОИБа и пришлось поставить обычную урну для голосования.

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Не обошлось и без инцидентов в самом ЦИКе. Информационно-справочный центр ЦИК атаковали телефонные хулиганы и хакеры. В центр поступал шквал звонков от тех, кто якобы не находят себя в списках. наибольшее число таких звонков зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области и Краснодарском крае. Также 18 марта на сайт ЦИК была совершена DDos-атака, источники которой находились в 15 странах.

Одной из главных интриг 18 марта считалась предполагаемая явка избирателей в Москве. Опрошенные ИА REGNUM политологи предположили, что она будет выше, чем на предыдущих выборах в 2012 году, и данные о посещаемости участков за разные годы активно сравнивали между собой.

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Так, по данным на 12 часов дня явка в Москве составляла 15,36% против 13,63%, и улучшение результатов на 1,73% в таком потенциально протестном городе расценивалась как яркий результат. К 15 часам дня разница стёрлась: 34,03% против 34,15% в 2012 году. Однако к 18.00 показатели явки 2018 года вновь «вырвались» вперёд: 53,85% против 49,12%.

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Отметим, что по итогам выборов президента в 2012 году явка избирателей в Москве составила 58,18%. Сможет ли столица «побить» свой ранее скромный на фоне других регионов результат — вскоре объявит ЦИК.

В целом высокую организацию выборов, в том числе почти идеальное обеспечение доступа на участки наблюдателей, а также рост явки избирателей на выборы признали сразу несколько противоборствующих политических сил.