Чита, 18 марта, 2018, 22:32 — ИА Регнум. Большинство избирателей Забайкальского края на президентских выборах проголосовало за Владимира Путина (71,97%), что больше, чем в 2012 году (65,69%). Таковы предварительные данные регионального избиркома. Павла Грудинина предпочли 13,65% избирателей. Чуть более 10% отдано Владимиру Жириновскому.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Выборы президента РФ в Сибири

Напомним, по состоянию на 18:00 (местн.) явка в регионе составила 52,38% от общего числа избирателей, тогда как в 2012 году этот показатель составлял 53,33%.

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Всего из 789 тысяч проголосовали 414 267 жителей Забайкалья, это один из самых худших показателей в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

О причинах этого явления редакция ИА REGNUM уже писала. В регионе сохраняется устойчивая миграционная убыль населения. Только за январь-октябрь 2017 года миграционного оттока численность населения Забайкалья сократилась на 6384 человека. Причём за счёт межрегиональной миграции население края сократилось на 6074 человека (в январе-октябре 2016 год — на 5235 человека).

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